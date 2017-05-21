حجت الله سیفی کارگردان و تهیه کننده سینما درباره فیلم سینمایی «همین چند روز» به کارگردانی و نویسندگی وحید قاضی گفت: «همین چند روز» فیلمی در حوزه اجتماعی است و تا یک ماه آینده شروع به فیلمبرداری آن می کنیم، البته ما در حال حاضر در مرحله پیش تولید، مذاکره و انتخاب بازیگران و عوامل پشت صحنه هستیم که بعد از انتخابات و در نهایت تا یک ماه دیگر شروع به ضبط «همین چند روز» در تهران می کنیم.

وی افزود: کارگردان «همین چند روز» یک فیلم اولی است و برای حمایت از فیلم اولی ها تهیه کنندگی این اثر را پذیرفتم. درباره موضوع این فیلم هم باید بگویم که «همین چند روز» روایت زندگی سه خانواده است که به تهران مهاجرت می کنند و به همین دلیل دچار معضلات مهاجرت به تهران می شوند و سعی می کنند با آنها مقابله کنند.

این تهیه کننده عنوان کرد: طبق برنامه ریزی های ما فیلمبرداری این فیلم در ۴۰ جلسه در تهران به پایان می رسد.

وی در پایان با اشاره به فیلم دیگرش با عنوان «باد سوار» که کارگردانی آن را بر عهده دارد، گفت: چند تغییر در دوبله این فیلم انجام دادیم که این مرحله رو به پایان است. برای اصلاح رنگ آن هم با سامان مجدوفایی قرارداد بسته ایم.