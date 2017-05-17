شاهد استفاده ابزاری از بیت المال در این دولت هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی میرسلیم نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو در خصوص اینکه چرا پا به عرصه رقابت های انتخاباتی گذاشته است گفت: به دلیل روی زمین ماندن حقوق مردم وارد عرصه شدم. دولت یازدهم در مسیر تحقق حقوق مردم درست عمل نکرد و ما شاهد رکود بیکاری و تعطیلی کارخانجات تولیدی بودیم. ما برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی آمدیم.

وی درباره فساد اقتصادی افزود: فساد اقتصادی جامعه را درگیر کرده است، بنظر من ریشه این مفاسد به قوه مجریه برمی گردد. من اگر به قدرت برسم با دوستان در قوه مقننه و قضائیه با آن برخورد می کنم. در این دولت شاهد استفاده ابزاری از بیت المال هستیم. در این چند روز می بینیم یارانه به همه پرداخت شده در حالی که برای عده‌ای قطع شده بود.

میرسلیم با بیان اینکه دولت یازدهم درگیر شرکت های خصوصی خود بوده است گفت: رئیس جمهور اگر می خواست می توانست با آنها برخورد کند، اینکه وزرا کاسب باشند موجب فساد است؛ نباید وزرا برای خود کیسه بدوزند بلکه باید برای مردم کار کنند. باید با فساد ریشه ای برخورد کرد اما نزدیکان وزرا از اطلاعات محرمانه به نفع خود استفاده کرده اند. هنوز درباره برجام بسیاری از مطالب به مردم گفته نشده است.

این کاندیدای ریاست جمهوری شفاف سازی را ابتدا از خود دولت دانست و گفت: در دولت یازدهم ویژه خواری هایی صورت گرفته که باید به آن رسیدگی شود. دولت مردان باید اموال و دارایی های خود را صادقانه به مردم بگویند، هنوز مشخص نیست16 میلیون دلار پول فروش نفت کجاست! دولت باید این مطالب را با شفافیت به مردم بگوید.

میرسلیم سهم اعظم قاچاق کالا را از مبادی اصلی کشور دانست و تصریح کرد: برخی از وزرا و خویشاوندان آنها دستشان در قاچاق کالاست و چون به این امر رسیدگی نشده به صورت شبکه ای در آمده است. قاچاق کالا اشتغال را از بین می برد. این شکل از دولت داری دیگر به درد نمی خورد پس باید افراد پاک روی کار بیایند.

وی ادامه داد: عدم اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب قاچاق سوخت از کشور شده، اگر قیمت سوخت بالا برود دیگر قاچاق سوخت صورت نمی‌گیرد.

میرسلیم بزرگ ترین مشکل نظام بانکی را وجود ربا در این نظام دانست و گفت: برخی با کلاه شرعی دست به ربا خواری می زنند که این جنگ با خداست. این ها اقتصاد کشور را فلج می کند، بانک مرکزی باید برخورد کند اما خودش درگیر موضوع و ذی نفع هستند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در خصوص نقدینگی در کشور گفت: نقدینگی باید صرف تولید شود اما با این وضع اگر از رکود خارج شویم اقتصاد کشور با یک تورم مخرب روبرو می شود. نقدینگی باید برای تولید به کار برود. جامعه گرفتار دلال بازی و واسطه گرایی هایی شده که مانند زالو به جان ملت افتاده است.

وی رکود تورمی را یک بیماری اقتصادی دانست و گفت: رکود به بالابودن هزینه تولید برمیگردد؛ البته مالیات هایی که میگیریم مشکل دارد. کاهش تورم برمیگردد به کاهش قیمت کالاهای وارداتی و کاهش قیمت نفت.

میرسلیم مسکن ارزان را برای کم درآمد ها از مهم ترین برنامه‌های دولت آینده دانست و اظهار داشت: مسکن ارزان به معنای مسکن بی کیفیت نیست بلکه دولت باید زمین ارزان را برای ساخت مسکن درست در اختیار مردم بگذارد.

این کاندیدای ریاست جمهوری در پایان با تاکید براینکه دولت یازدهم با شعار چهار سال زمان را از دست است گفت: دولت آینده باید به صورت هماهنگ با سیاست های اقتصاد مقاومتی بیان شده از سوی مقام معظم رهبری عمل کند تا نتیجه حاصل شود، این دولت زمان را بی هدف هدر داده و تنها چشم به سرمایه گذاری خارجی دوخته که در آن هم موفق نبود، باید به قابلیت های داخلی توجه کرد اما دولت چشم دوخته به آمریکا.