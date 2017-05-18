تاکنون هیچ مشکل امنیتی ویژه ای نداشته ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری رئیس کمیته امنیتی ستاد انتخابات کشور صبح امروز در نشست خبری تا کنون هیچ مشکل امنیتی ویژه ای در ارتباط با انتخابات نداشته ایم و این مرهون تلاش نیروهای انتظامی و امنیتی و همکاری ستادها و مردم بوده است.

وی ادامه داد: نتیجه حاصل شده محصول تلاش دستگاه های امنیتی انتظامی نظامی است، همچنین همراهی ستادها، رسانه ها و مردم که در مجموع شاهد انضباط بودیم و با وجود با نشاط شدن تبلیغات ولی هیچ تنشی نداشتیم.

ذوالفقاری با بیان اینکه همه مسائل برای مراحل بعدی انتخابات از جمله رای گیری که از فردا ۸ صبح آغاز می شود افزود : بعد از آن مرحله شمارش آرا و اعلام نتایج انجام می شود و تمهیدات ویژه آن نیز در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر آنکه از امروز هر گونه اعلام نظر سنجی در فضای مجازی و رسانه ای خلاف است گفت: هر گونه گمانه زنی برای پیروزی مخل امنیت است که با آن برخورد خواهد شد.

ذوالفقاری خاطرنشان کرد: اعلام رسمی نتیجه انتخابات تنها از سوی وزارت کشور و تایید شورای نگهبان خواهد بود و اعلام نتایج از سوی ستاد و اشخاص ممنوع و خلاف است و چنانچه کسی بخواهد نتیجه انتخابات را قبل از اعلام رسمی مشخص کند، مضر امنیت است.

وی با اشاره به یکی از ستادهای انتخاباتی که پیش از رای گیری و اعلام نتایج می خواهند سالنی برای جشن پیروزی در نظر بگیرند گفت: این خود زمینه تنش است که به صورت کتبی و اشکال مختلف به مسئولین ستادها اعلام شده است.

معاون امنیتی کشور تاکید کرد: مردم در ساعات اولیه رای گیری، رای خود را به صندوق های اخذ رای بیندازند و از کل روز برای رای دادن استفاده کنند و رای دادن را موکول به ساعات پایانی و شب نکنند؛ این موضوع در جهت نبود مشکل و معطلی برای مردم و همچنین برقراری امنیت در حوزه های انتخاباتی است.

وی با تاکید بر اینکه مردم با شعور بالا در مراحل تبلیغاتی همکاری کردند افزود: مردم در زمان اخذ رای نیز با عوامل انتظامی همکاری لازم را داشته باشند.