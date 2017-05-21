به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات و حضور گسترده مردم ایران پای صندوق های رای، اظهار داشت: مهمترین عامل قوت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران حضور پر شور مردم در صحنه های مختلف از جمله در صحنه دفاع مقدس، سازندگی کشور و سیاسی است و مشارکت بیش از ۷۰ درصدی واجدان شرایط رای دادن در انتخابات و همچنین مشارکت ایرانی های مقیم در بیش از ۱۰۰ کشور جهان حاکی از آن است که ما به رکورد خوب جهانی و استاندارد طلایی در منطقه دست یافتیم و فضای باز سیاسی و استقبال مردم از این انتخابات حاکی از آن است که مردم با گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب به نظام خودشان علاقه مند هستند.

وی گفت: در آستانه ورود رئیس جمهور کاسب کار آمریکا که برای جمع آوری پول برای اقتصاد ورشکسته آمریکا دوره گردی می کند و متاسفانه برخی از کشورهای ابزار دست آمریکا مانند عربستان سعودی از اموال و بیت المال مسلمین به این رئیس جمهور کاسب و دوره گرد آمریکا هدیه می دهند برای اینکه انجمن و نشست نمایشی در جهت تقویت تروریزم در حال شکست منطقه درست کنند برای اینکه آن ها در عراق، سوریه و یمن قطعا شکست خوردند.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با این انتخابات نشان داده است که نه فقط در داخل کشور خود منسجم است بلکه اگر اماکن مقدس مسلمانان در معرض خطر قرار گیرد مدافع حرم می شود و اگر تروریزم در منطقه ما با شرارت های صهیونیست و حمایت آمریکا و مرتجعین منطقه شکل گرفته، آن را به شکست می کشاند.

ولایتی با اشاره به اینکه آن ها کارهای تکراری انجام می دهند، تصریح کرد: امروز رئیس جمهور جدید آمریکا با فرهنگ بسیار مبتذل با کشورها و رؤسای آن ها، برخورد و کاسبی می کند.

وی با تاکید بر اینکه این نمایش ها تاثیری بر روی مردم ما ندارد افزود: مردم ما با اطلاع از اینکه ترامپ به منطقه می آید انگیزه مضاعف داشتند تا با قدرت و شور بیشتری در پای صندوق های رای حاضر شوند.

مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه کره شمالی به رغم بلوف آن ها به کار خود ادامه داد و آن ها عقب نشستند، اظهار داشت: آن ها در منطقه ما هم در مقابل ایستادگی زنجیره مقاومت که جمهوری اسلامی ایران حلقه بزرگ آن است عقب نشینی می کند.

ولایتی با اشاره به اینکه صاحب نظران و متفکران غربی هم بر وجود دموکراسی در ایران اقرار دارند افزود: حضور حماسی مردم در پای صندوق های رای پاسخ اصلی به دشمنان است.

وی اضافه کرد: مذاکره کنندگان سیاسی اگر حمایت ملت خود را نداشته باشند سخنشان شنونده ای ندارد اما زمانی که دولتی با رای بالای مردم تشکیل می شود، طرف مقابل مذاکره با جمهوری اسلامی ایران می داند که مذاکره کننده ها حمایت مردمی عظیمی را در پشت خود دارد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در پایان با تاکید بر اینکه عامل اصلی اقتدار یک کشور حضور مردمش در صحنه های مختلف است، خاطرنشان کرد: حرف سیاستمداری در صحنه برش بیشتری دارد که حمایت مردمی بیشتری را پشت سر خود داشته باشد.