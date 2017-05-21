انتظارات مقامات آمریکا از ایران حاکی از نادانی آنها است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدمسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح، در پی سخنان سخیف وزیر امور خارجه آمریکا در مورد انتخابات ریاست جمهوری کشورمان، گفت: انتظارات وزیر خارجه آمریکا از رئیس جمهور ایران حاکی از نادانی مقامات آمریکا از جمهوری اسلامی ایران است.

جزایری ادامه داد: مقاومت منطقه امروز در بهترین وضعیت خود قرار دارد و قادر است در برابر اقدامات نظامی و تروریستی به خوبی برخورد کند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح یادآور شد: تنها راه صلح و آرامش در منطقه، خروج آمریکایی‌ها و دست کشیدن رژیم‌های وابسته و مرتجع منطقه از عملیات‌های تجاوزکارانه و تروریستی علیه کشورهای مستقل است.

وی افزود: سیاست‌ها و اهداف نظامی جمهوری اسلامی ایران در یک روند تعریف شده و مشخص در حال انجام است و هیچ عاملی مانع این کار به حساب نمی‌آید.

جزایری در پایان اظهار داشت: در شرایط امروز جهانی و منطقه و با توجه به وجود دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی، تداوم و سرعت‌دهی و عمق‌بخشی به اهداف دفاعی، از جمله سیستم‌های دفاعی موشکی از اولویت‌های کشورمان محسوب می‌شود.