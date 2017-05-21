مشارکت بیش از ۶۹ درصد مردم سردشت در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، نژاد جهانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شهرستان سردشت ۸۱ هزار و ۴۸ نفر واجد شرایط رای بوده که از این تعداد ۵۶ هزار و ۲۱۶ نفردر انتخابات شرکت کردند.

وی ادامه داد: تعداد داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان سردشت ۷۸۰ نفر بود که از این تعداد ۱۱۹ نفر در حوزه شهری و ۶۶۱ نفر نیز در حوزه روستایی ثبت نام کردند.

جهانی افزود: در شهر سردشت ۳۸ نفر، در شهر ربط ۲۲ نفر و در شهر میرآباد ۲۵ نفر به عرصه رقابت وارد شدند و در پایان نتایج زیر در شهرهای سردشت، ربط و میرآباد بدست آمد.

در شهر سردشت به ترتیب زیر اعضای شورای اسلامی شهر توسط رای مردم انتخاب شدند:

کامل ثنائی با ۴۰۶۴ رای، سمیه عباسی با ۳۹۴۸ رای، وریا حسن پور با ۳۵۴۷ رای، ستاره فتاح پور با ۲۴۶۷ رای، عثمان محمودپوری با ۲۴۵۴رای، به عنوان اعضای اصلی و مهران محمدی با ۲۴۰۱ رای، سیروان جلالی با ۲۳۲۴ رای، امیر معروفی با ۲۳۲۳ رای به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر سردشت انتخاب شدند.

در شهر ربط نیز جعفر شیربیگی با ۲۶۴۴ رای، ناصر ابوبکری با ۱۹۱۲ رای، عبداله پیروتی با ۱۸۶۴ رای، حسن حسینی با ۱۷۲۱ رای، فرهاد اسماعیل زاده با ۱۴۲۵ رای به عنوان اعضای اصلی و سیدرحمان محمدی با ۱۳۵۸ رای، سلیم امینی اقدم با ۱۲۵۴ رای، محسن باباآغائی با ۱۰۴۹ رای به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر ربط انتخاب شدند.

در شهر میرآباد، رحمت الله شمسی با ۱۲۳۲ رای، سعید جبارنیزه با ۹۸۸ رای، عثمان روستا با ۹۸۱ رای، آقای خلیل احمدنژاد دارای ۹۷۷ رای، آقای سلیمان شمسی با ۹۴۴ رای به عنوان اعضای اصلی و سلیمان شایقی راد با ۷۴۹ رای، خالد فروزنده با ۷۰۲ رای، احمد منصرف با۶۵۷ رای به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر میرآباد انتخاب شدند.

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران همزمان با انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و نخستین انتخابات میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ شمسی همزمان با سراسر کشور برگزار شد.