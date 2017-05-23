به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، در جدیدترین برنامه اتفاق ترانه گروس عبدالملکیان شاعر نام آشنای معاصر کشور به عنوان میهمان ویژه این برنامه جدیدترین اشعار خود را برای حاضرین در جلسه می خواند. گروس عبدالملکیان شاعر سپیدسرا از جمله شاعران این روزهای کشورمان است که در سال‌های اخیر اشعارش مورد توجه بسیاری از مخاطبان داخل و خارج از کشور قرار گرفته است. عبدالملکیان اولین مجموعه شعرش با نام «پرنده پنهان» را در سال ۱۳۸۱ منتشر کرد و چهار مجموعه دیگر را با نام‌های «رنگ‌های رفته دنیا»، «سطرها در تاریکی جا عوض می کنند»، «حفره‌ها» و «پذیرفتن» در سال‌های اخیر به چاپ رسانده است.

وی همچنین در سال ۱۳۹۲ گزیده‌ای از شعرهایش همراه با عکس و با همکاری ۳۶ عکاس ایرانی از جمله عباس کیارستمی، بهمن جلالی، افشین شاهرودی، سیف‌الله صمدیان، مهران مهاجر، کریم ملک‌مدنی، رومین محتشم در کتابی با عنوان «هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست» در نشر چشمه به چاپ رسید.

گفتنی است اشعار گروس عبدالملکیان تا کنون به بسیاری از زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، عربی، ترکی، کردی ترجمه شده است.

یکی دیگر از بخش‌های اصلی برنامه اتفاق ترانه هم اختصاص دارد به معرفی کتاب برای حاضرین جلسه که در هر برنامه یکی از هنرمندان مطرح کشور به معرفی آخرین مطالعات خودش به مخاطبان خواهد پرداخت و در این برنامه «میرطاهر مظلومی» دوبلور و بازیگر سینما میهمان بیست و یکمین محفل اتفاق ترانه خواهد بود.

میر طاهر مظلومی (متولد ۱۳۵۳ تهران) چهره آشنای هنر دوبله و بازیگر تلویزیون، تئاتر و سینما ایرانی است و از جمله کسانی است که بین دوستداران هنرهای نمایشی شهرت و محبوبیت بسیاری دارد. از مهم‌ترین فیلم های سینمایی که مظلومی در آن به ایفای نقش پرداخته است می توان به «وقتی همه خوابیم»، «روز رستاخیز»، «به‌نام پدر»، «ایران برگر»، «گشت ارشاد» و «اخراجی‌ها» و...اشاره کرد. این هنرمند در مجموعه های تلویزیونی بسیاری از جمله «عمارت فرنگی»، «قهوه تلخ»، «دختری به نام آهو»، «کلانتر»، «سربازان اعدام»، «تاکسی تهران» و... به عنوان بازیگر حضور داشته است. مظلومی همچنین صداپیشگی بسیاری از شخصیت‌های مطرح سینمایی دنیا از جمله «هری پاتر»، «کلید اسرار»، «آرسنیک و تور کهنه»، «جانی یا قاتل زنجیره ای»، «الدورادو»، «جنگجویان آسمانی و زمینی»، «قلب اجاره ای» و «انسان در برابر انسان» را بر ‌عهده داشته است.

بخش پایانی برنامه اتفاق ترانه اختصاص دارد به اجرای موسیقی توسط خوانندگان مطرح کشور که اخبار آن متعاقبا اعلام خواهد شد. علاقه مندان برای اطلاع از سایر بخش‌های برنامه می‌توانند به اخبار تکمیلی در وب‌سایت مرکز موسیقی حوزه هنری به نشانی musicenter.ir مراجعه کنند.

گفتنی‌ست محفل شعر و ترانه «اتفاق ترانه» شنبه‌های اول هر ماه ساعت ۱۷ درتماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار می‌شود که اجرای آن به‌عهده علیرضا بدیع شاعر و ترانه‌سرای معاصر است.

بیست و یکمین محفل شعر و موسیقی «اتفاق ترانه» به همت مرکز موسیقی و موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر (مرکز محافل و جشنواره ها حوزه هنری)، شنبه ششم خردادماه ساعت ۱۷ در تماشاخانه مهر حوزه هنری واقع در خیابان سمیه نرسیده به حافظ برگزار می‌شود