نمايش " يك شب در كتابخانه " در كتابخانه ملي

به گزارش خبرگزاري مهر ، نمايش " يك شب در كتابخانه " كه با هدف ايجاد نگاهي تازه به موضوع كتاب ، كتابخواني و كتابخانه ايجاد مي شود با نو آوري هايي در شيوه اجرا نيز همراه خواهد بود ، اين نمايش به جاي اجرا بر روي صحنه هاي معمول تئاتر در تالارهاي مطالعه كتابخانه و لابه لاي ميزهاي مطالعه اجرا خواهد شد و تماشاگران نيز در عوض نشستن بر روي صندلي هاي سالن هاي تئاتر پشت ميزهاي مطالعه كتابخانه به تماشاي نمايش مي پردازند .



در اين نمايش ، كتابها كه معمولا فقط با خوانده شدن توسط كتابخوانان بيدار مي شوند اين بارخود به خود سر از خواب بر مي دارند و بازيگران اين نمايش كه هر يك از عهده دار اجراي نقش يك كتاب هستند در زماني كه كتاب خوانان به خانه هايشان رفته اند و كتابخانه تعطيل شده است همچون اشباح از قفسه ها بيرون آمده ، در تالار مطالعه قدم مي زنند ؛ با يكديگر گفتگو ، از پنجره هاي كتابخانه به دنياي بيرون نگاه مي كنند ؛ با يكديگر بدمينتون بازي مي كنند و همديگر را كشف مي كنند .



ژيلبرت تساي ، كارگردان اين نمايش كه ازسال 2000 مدير مركز هنرهاي نمايشي مونتروي است در اين نمايش شكل متفاوتي از آفرينش در تئاتر را تجربه مي ك ند ، او مواد ملموس كاملا عيني و اغلب غير دراماتيك را دستمايه قرار داده و آنها را به فرم شاعرانه و تئاتري تبديل مي كند و همين بديع بودن كارها باعث استقبال از نمايش هاي وي در سطح بين المللي شده است .



خانم تساي در سال 1999 نشان شواليه ليافت و در سال 2006 نشان صاحب منصب هنر و ادبيات را در كشور فرانسه دريافت كرده است . نمايشنامه اين نمايش اثري از " ژان كريستف بايي " است و توسط مريم موسوي از فرانسه به فارسي برگردان شده است .



بازيگران نمايش " يك شب در كتابخانه " كه توليد مركز هنرهاي دراماتيك مونتروي فرانسه مي باشد و با همكاري سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ، بخش همكاري و فعاليت فرهنگي سفارت فرانسه در ايران و مركزهنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در كشورمان اجرا مي شود سعيد پور صميمي ، پانته آ بهرام ، رحيم نوروزي ، و سهند عبيدي هستند كه با گروه فرانسوي در اجراي اين نمايش همكاري مي كنند . اين نمايش از روز يكشنبه 7/8/85 تا روز جمعه مورخ 12/8/85 هر شب از ساعت 21 اجرا خواهد شد .

