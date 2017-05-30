روایت علی میرمیرانی از «شولا»/ رمانی که یک دیوان سوخته است

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات مروارید کتابی تازه از علی میرمیرانی نویسنده و طنزپرداز را با عنوان «شولا» روانه بازار کتاب کرد.
شولا به گفته نویسنده رمانی است که برای وی پاسخگوی سوالات متعددی بوده است. میرمیرانی در این زمینه مینویسد: شولا یک رمان عاشقانه است؟ یک عاشقانه زخمی؟ یک واقعیت مردانه از خاطره که رنگ خون میگیرد؟ یک پایبندی بیات به اصولی از مد افتاده که خسته جانی در پی آورده؟ یک رمان پاییزی؟ یک داستان خزانزده؟ یک نیسم بیبازگشت؟ یک خش اساطیری از برگهای دیروز و همیشه؟ رمان شوالا روایتگر تمام این سوالهاست. سوالهایی در کرانه باور و ایمان. رمان شولا یک دیوان سوخته است. جدال تردید و یقین. هنگامه آزمون شاید.
علی میرمیرانی نویسنده این کتاب، در مطبوعات مشغول فعالیت است. وی نوشتن را در قالب یک نویسنده سینمایی آغاز کرده و بعد از آن به داستاننویسی، برنامهسازی برای رادیو و تلویزیون و طنزنویسی رفته است.
وی سالها با عنوان مستعار «ابراهیم رها» در مطبوعات مطالب طنز منتشر میکرد.
پشت قاب خنده، چند خاطره پائیزی، شاید شبیه نیایش، به رنگ یاد به طعم سینما، هنر در کویر از دیگر آثار وی به شمار میرود.
رمان شولا را نشر مروارید در بیش از ۱۲۰ صفحه و با قیمت ۱۱ هزار تومان منتشر کرده است.
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