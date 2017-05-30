مصاحبه تاریخ شفاهی با احمد سمیعی کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، تاریخ شفاهی یکی از روشهای نوین ضبط و ثبت خاطرات است. این روش ثبت تاریخ، بهعنوان یکی از شیوههای جدید پژوهشیِ حائز اهمیت، نقش بسیار مؤثری در تاریخنگاری معاصر ایفا کرده است. محصول تاریخ شفاهی جریان روائی تاریخ است که مصاحبهشونده، با کنترل و تدبیر مصاحبهگر، آن را میسازد.
مصاحبههای مجموعه حاضر که به گفتگو با استاد احمد سمیعی (گیلانی) اختصاص یافته، در سال ۱۳۸۴ تهیه شدهاند، اما چاپ و انتشار آن تا سال ۱۳۹۵ به طول انجامید. استاد سمیعی (گیلانی)، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر گروه ادبیات معاصر این فرهنگستان است که نام او با تاریخ ویراستاری در ایران گره خورده است و به همین جهت بخشی از مطالب این کتاب حول موضوعاتی در حوزههای چاپ و نشر و ویرایش و ترجمه است.
مجموعه حاضر، بهجز مقدمه، شامل هشت فصل است که عبارتند از: فصل اول: خانواده و نوجوانی؛ فصل دوم: دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، دوره دکتری و خدمت زیر پرچم؛ فصل سوم: بنگاه راهآهن دولتی ایران و فعالیتهای سیاسی؛ فصل چهارم: یادگیری زبان فرانسه و ترجمه متون؛ فصل پنجم: مؤسسه فرانکلین، سازمان ویرایش، بنگاه ترجمه و رشته زبانشناسی؛ فصل ششم: مرکز نشر دانشگاهی، نشر دانش، و فنّ ویرایش؛ فصل هفتم: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نامه فرهنگستان و تدریس؛ فصل هشتم: فرهنگ آثار (تألیفی و ترجمهای). کارنامه (شامل کتابها و مقالات و سخنرانیها) و گزیده تصاویر و نمایه و کتابنامه بخشهای پایانی این مجموعه را تشکیل میدهند.
کتاب «گوهرنشان ادب: مصاحبه تاریخ شفاهی با احمد سمیعی (گیلانی)»، به کوشش پیمانه صالحی گردآوری شده که انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی آن را در ۲۰۵ صفحه و با شمارگان ۵۰۰ نسخه، به بهای ۱۴ هزار ریال منتشر کرده است.
نظر شما