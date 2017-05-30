۳۵ درصد املاک موقوفه کاربری تجاری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی حاتمی معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه در مراسم امضای سند همکاری بین این سازمان و وزارت مسکن، به وضعیت املاک موقوفه این سازمان اشاره کرد و گفت: سازمان اوقاف ۱۱۲ هزار رقبه(ملک) وقفی دارد؛ ۱۱ درصد این موقوفات در اختیار متولیان آنها و مابقی در اختیار سازمان اوقاف است.

وی با بیان اینکه ۷۱ درصد املاک موقوفه املاکی هستند که عواید آنها باید صرف نیت واقف شود، افزود: مابقی موقوفاتی هستند که خود موقوفه مورد نیت واقف بوده که مراکز درمانی عمدتا از این نوع هستند.

این مقام مسئول در سازمان اوقاف تعداد املاک وقفی ثبت شده در سامانه سازمان اوقاف را یک میلیون و ۳۴۲ هزار رقبه عنوان و اظهار کرد: نزدیک به همین میزان رقبه نیز املاکی هستند که در اختیار مردم بوده و سازمان اوقاف نتوانسته به آنها ورود کند.

حاتمی ۶۰ درصد از رقبات وقفی را املاکی عنوان کرد که عرصه آنها در اختیار سازمان اوقاف بوده و اعیانی آنها به مردم واگذار شده است.

وی ادامه داد: ۱۴ درصد رقبات وقفی هم عرصه و هم اعیان در اختیار اوقاف بوده و ۳۵ درصد رقبات موقوفه کاربری تجاری دارند.

به گفته معاون اوقافی حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف ۴۵۸ هزار رقبه موقوفه کاربری مسکونی داشته که در بافت های فرسوده و حاشیه شهرها قرار دارند.

این مقام مسئول در سازمان اوقاف مساحت کل رقبات تحت اختیار سازمان اوقاف را ۴۰۳ هزار هکتار زمین ذکر کرد و افزود: از این میزان ۳۸ هزار هکتار عرصه و عیان و ۱۴۲ هزار هکتار نیز عرصه آنها به تنهایی به مردم واگذار شده است.

حاتمی تاکید کرد: در طی سال های ۹۰ تا ۹۵ یک میلیون و ۱۶۵ هزار متر مربع از املاک موقوفه واقع در بافت فرسوده از سوی سازمان اوقاف بازسازی و نوسازی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در یک بررسی تطبیقی میان مساجد ایران و کشورهای مسلمان پیشرو و همتراز ایران دریافتیم که وضع مساجد ما از نظر نوسازی، ساخت و معماری از همه این کشورها عقب تر است که با اجرای تفاهم نامه همکاری اوقاف و راه و شهرسازی می توانیم این کمبود در نوسازی و بهسازی مساجد و مراکز فرهنگی موقوفه را جبران کنیم.