اطلاعات ۵۹۴ مداح و شاعر آیینی خراسان جنوبی در سامانه طوبی ثبت شد

سید محمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: همه مداحان، هیئت های مذهبی، انجمن های اسلامی و کانون های فرهنگی و تبلیغی باید اطلاعات خود را در سامانه طوبی ثبت کنند.

وی با بیان اینکه ثبت نام از تشکل های دینی در این سامانه از شهریور ماه سال گذشته در استان آغاز شده است، گفت: تاکنون اطلاعات ۵۹۴ مداح و شاعر آیینی خراسان جنوبی در سامانه طوبی ثبت شده است.

حسینی ادامه داد: همچنین تاکنون ۱۶ کانون فرهنگی تبلیغی، ۱۱ انجمن اسلامی و ۴۱۲ هئیت مذهبی اطلاعات خود را در سامانه طوبی به ثبت رسانده اند.

وی خواستار ثبت نام شاعران، مداحان و هیئت های مذهبی در این سامانه شد و گفت: صدور مجوز و کارت مداحی منوط به ثبت نام در سامانه طوبی خواهد بود.

مسئول دبیرخانه شورای هیئت های مذهبی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: خارج شدن از فیزیکی بودن پرونده ها و ساماندهی تشکل های دینی از مهم ترین اهداف ثبت اطلاعات در سامانه طوبی است.

حسینی اظهار کرد: با ثبت اطلاعات تشکل های دینی در این سامانه، بانک اطلاعاتی آن ها در دسترس بوده و فعالیت های آن ها نیز منسجم است.