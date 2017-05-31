کلینتون: فکر می کردم «covfefe» یک پیام مخفی به روسهاست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «هیل»، «هیلاری کلینتون» وزیر امور خارجه سابق آمریکا و رقیب دموکرات «دونالد ترامپ» در رقابتهای انتخاباتی ۲۰۱۶، روز چهارشنبه در واکنشی کنایه آمیز نسبت به کاربرد واژه عجیب و من درآوردی covfefe در پیام توئیتری دونالد ترامپ گفت: «من فکر می کردم که [این واژه] یک پیام مخفی خطاب به روسهاست!»

هیلاری کلینتون خطاب به شرکت کنندگان حاضر در یک کنفرانس در ایالت کالیفرنیا با لحنی تمسخر آمیز گفت: «شما یک مقام رده بالا نیستید که بدانید واژه covfefe واقعاً به چه معناست!».

این اظهارات هیلاری کلینتون در واقع کنایه ای بود به پیام توئیتری دونالد ترامپ در دقایق اولیه روز چهارشنبه که به دلیل کاربرد واژه ای نامأنوس و عجیب در انتهای آن، به دستاویزی برای به سخره کشیدن دونالد ترامپ تبدیل شد.

در همین راستا، «شون اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری روز چهارشنبه مدعی شد که این واژه عجیب در پیام توئیتری ترامپ، اشتباه تایپی نبوده است!

شون اسپایسر که در محل برگزاری نشستهای خبری کاخ سفید و به دور از دوربین رسانه ها صحبت می کرد، مدعی شد که «تنها شخص رئیس جمهور و گروه کوچکی از اطرافیان وی معنی دقیق واژه covfefe را می دانند!»

در ادامه این نشست خبری، اسپایسر با خودداری از ارائه توضیحات بیشتر، پرسشهای خبرنگاران را بی پاسخ گذاشت.

گفتنی است که دونالد ترامپ در ساعت ۱۲:۰۶ بامداد روز چهارشنبه -۳۱ ماه مه- یک پیام توئیتری را منتشر کرد که در انتهای آن، این واژه عجیب (covfefe) بکار رفته بود.

با آغاز موج واکنش رسانه ها به این واژه نامأنوس و البته «من درآوردی» ترامپ، وی در یک پیام توئیتری دیگر به گمانه زنی های برخی رسانه ها واکنش نشان داد و نوشت: «چه کسی می تواند معنی دقیق واژه covfefe را حدس بزند؟؟؟ [از این کار] لذت ببرید!»