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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۳۶

حریق در کارخانه کرمان موتور تقریبا مهار شده است

حریق در کارخانه کرمان موتور تقریبا مهار شده است

بم - حریق گسترده که از دو ساعت پیش در کارخانه کرمان موتور در ارگ بم آغاز شده بود با تلاش ماموران آتش نشانی حریق تقریبا مهار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، انبار ضایعات کارخانه کرمان موتور در ارگ بم از دو ساعت پیش دچار حریق شد.

گفته می شود تنها ضایعات در این حادثه آتش گرفته و مشکلی وجود ندارد.

همچنین با تلاش نیروی های آتش نشانی آتش سوزی به میزان زیادی تحت کنترل درآمده اما همچنان نیروهای آتش‌نشانی در حال تلاش برای مهار کامل آتش سوزی گسترده در شرکت کرمان موتور هستند.

بنا به اعلام مسئول روابط عمومی شرکت کرمان موتور آتش سوزی مربوط به بخشی از انبار ضایعات بوده است که خوشبختانه اکنون مهار شده است و مساله نگران کننده ای وجود ندارد.

کد مطلب 3994356

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