بارسا کاری کرد که رئال برای یک جام شادی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود این که قهرمانی در جام حذفی برای فصل ناامیدکننده بارسا دلخوشی بزرگی بود، این تیم زیر بار برگزاری جشن قهرمانی و گشتن در شهر با اتوبوس روباز نرفت. مادرید اما از سال ۲۰۱۱ این کار را انجام میدهد.
پیکه در طعنه به مادریدیها گفته: «به هیچ وجه نمیتوانید موفقیتهای سالها اخیر ما را با عناوینی که رئال در دو سال اخیر کسب کرده مقایسه کنید. کاری کردیم که رئال مادرید مجبور شود با کاپ قهرمانی جام حذفی با اتوبوس روباز در شهر بچرخد. وقتی روزی را دیدید که ما به خاطر یک قهرمانی در جام حذفی با اتوبوس روباز به شهر رفتیم بدانید مادرید توانسته سلطنتی دورهای داشته باشد، یعنی برای مدتی تیم موفق باشد».
پیکه پیش از این هم بارها در شبکههای اجتماعی به مادرید طعنه زده بود و به همین دلیل هواداران تیم پایتخت رابطه خوبی با این بازیکن ملیپوش ندارند.
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