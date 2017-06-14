به گزارش خبرنگار مهر، اردلان شجاع کاوه و الیزا اورامی زوج هنرمندی که این روزها با برنامه «نیلوفرانه» به عنوان مجری در شبکه «شما» حضور دارند درباره فعالیت های اخیرشان و حضور دوباره در عرصه تئاتر با خبرنگار مهر صحبت کردند.

اورامی در ابتدا درباره فعالیت های تئاتری اش به خبرنگار مهر گفت: مدتی است که مشغول تمرین نمایش «چرا... برای اینکه...» هستیم. نویسنده این اثر خودم هستم و قرار است اردلان شجاع کاوه کارگردانی آن را برعهده داشته باشد. این اثر نمایشی مسایل اجتماعی را مطرح می کند و روایت زندگی فرد میانسالی است که برای فرار از تنهایی پرستاری را استخدام می کند و پرستار متوجه مشکلاتی در زندگی این فرد می شود ...

وی افزود: خسرو شهراز، من و آرزو روشناس بازیگران این نمایش هستیم. این اثر نمایشی قرار بود سال ۹۳ با نام «ماهی قرمز» در جشنواره تئاتر فجر به صحنه برود اما ترجیح دادیم در موقعیتی بهتر کار را برای اجرا آماده کنیم. در حال حاضر نمایشنامه قبلی بازنویسی مجدد شده و من نزدیک به ۲ سال روی متن کار کردم به همین دلیل نمایشنامه برای اجرا پخته تر و روانشناسی شخصیتی در آن پررنگ تر شده است.

شجاع کاوه نیز درباره کارگردانی این اثر نمایشی توضیح داد: هنوز مکان اجرا مشخص نشده است البته طی صحبت هایی که داشته ایم به زودی سالن مورد نظر معلوم خواهد شد اما به احتمال زیاد کار اواخر تابستان روی صحنه خواهد رفت. نمایشنامه «چرا...برای اینکه...» در بستری واقع گرایانه روایت می شود اما ظرفیت شیوه پردازی نیز دارد. تا زمان اجرا هنوز فرصت زیادی باقی مانده است و شیوه اجرایی کار در تمرین ها شکل خواهد گرفت.

این هنرمند یادآور شد: نمایش، هنری زنده است و در هر شب از اجرا نکاتی به کار اضافه یا کسر خواهد شد که البته این امر بستگی به ظرفیت و خلاقیت بازیگران هم دارد. امیدوارم با توجه به شیوه پردازی که در کار وجود دارد این خلاقیت ها به چشم مخاطب هم خوش بیاید. در حال حاضر این نمایش به صورت شخصی آماده می شود اما امیدورام در ادامه بتوانیم از فردی کاربلد برای تولید و تهیه کنندگی کار دعوت کنیم.

این بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون درباره اولین تجربه کارگردانی اش بیان کرد: در کنار عزیزانم مسئولیت کارگردانی «چرا...برای اینکه...» را پذیرفتم و سعی می کنم گروه را ترغیب کنم به اصل ماجرا تا به یاری هم، مخاطبان را هم به دیدن اثر جذب کنیم. خوبی کار این است که در این نشست های قبل از اجرا سعی می کنیم به کمک هم شخص بازی را بشناسیم و در فضای خیالی مان نمایش را جلو ببریم. تا چه مقبول افتد.

وی ادامه داد: نکته دیگر نیز این است که معتقدم تئاتر بسیار خودجوش و دلی است و اگر موظف باشم کاری را انجام دهم، راضی نخواهم شد. در اجرای یک اثر نمایشی اعتقاد به تشکیل اتاق فکر و مشورت دارم بنابراین ترجیح می دهم زمانی اجرایی را به صحنه ببرم که آن کار از انسجام لازم برخوردار باشد.

شجاع کاوه درباره اجرای برنامه «نیلوفرانه» که این روزها از شبکه «شما» پخش می شود نیز عنوان کرد: با برنامه «نیلوفرانه» بعد از سال ها به تلویزیون بازگشتم و در کنار همسرم اجرای برنامه را برعهده دارم. «نیلوفرانه» هر روز از ساعت ۱۸ تا ۱۹ پخش می شود که در بستر یک برنامه خانوادگی سعی در جذب مخاطبان به فضای سبک زندگی ایرانی اسلامی دارد و از آیتم های مختلفی تشکیل شده است. در این برنامه مسایل روز جامعه از زبان من و الیزا اورامی با تکنیک تازه ای که تا به حال کمتر در تلویزیون تجربه شده، بیان می شود.

وی ادامه داد: البته این برنامه آیتم های دیگری هم دارد اما در واقع مجریان اصلی کار ما دو نفر هستیم و کلا این برنامه اثری گفتگومحور است. چون ما زن و شوهر هستیم طبیعتا در اجرا نزدیکی بیشتری با هم داریم و راحت تر با هم ارتباط برقرار می کنیم. در این برنامه ما از تکنیک بداهه گویی استفاده می کنیم. البته موضوع هر برنامه از قبل مشخص است اما بدون تمرین قبلی جلو دوربین می رویم و با هم صحبت می کنیم.

اورامی نیز درباره تجربه اجرای یک برنامه تلویزیونی گفت: من تا امروز به عنوان دوبلور، مدیر دوبلاژ و بازیگر فعالیت می کردم و برنامه «نیلوفرانه» اولین برنامه تلویزیونی است که در آن جلوی دوربین می روم. دعوت کارگردان و نویسنده این برنامه از ما به دلیل پیشینه تئاتری و البته زوج بودن ما بود. به دلیل اینکه ما زوج هستیم ارتباطمان در اجرا و صمیمیتی که با هم داریم از لحاظ شرعی مانعی ندارد به همین دلیل می توانیم راحت تر با مخاطب ارتباط برقرار کنیم.

وی در پایان صحبت هایش متذکر شد: گروه تولید این برنامه بیشتر در زمینه ساخت مستند فعالیت داشته اند. منصور صالحی کارگردان، رامین مشکین مقدم نویسنده و مشاور کارگردان و امیر عباس ذبیحی تهیه کننده این برنامه است. «نیلوفرانه» تلاش دارد تا با ایجاد فضایی خانوادگی و جذاب مخاطبان را به خود جذب کند.