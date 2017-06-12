۱۴۰ مدرسه آمل با طرح هجرت بهسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مرزبند عصر دوشنبه در جلسه شورای آموزش‌وپرورش شهرستان آمل گفت: در تابستان سال جاری ۱۴۰ مدرسه این شهرستان در طرح هجرت قرار خواهد داشت.

مدیر اداره آموزش‌وپرورش آمل با اشاره به اینکه در سال تحصیلی گذشته ۴۰ مدرسه در طرح هجرت قرار داشت، افزود: این طرح با مشارکت سپاه، آموزش‌وپرورش، شهرداری و غیره در تابستان اجرا شد که ۱۴۶ میلیون تومان از محل عوارض شهرداری بودجه تعلق گرفت.

وی بابیان اینکه مهم‌ترین اعتبار برای بازسازی مدارس عوارض شهرداری است، ادامه داد: سال گذشته هیچ سرانه‌ای برای بخش عمرانی به مدارس تعلق نگرفت.

مدیر شبکه بهداشت و درمان آمل نیز در این جلسه بابیان اینکه مازندران ازلحاظ وزن اضافی جزو استان‌های اول کشور است، افزود: پیشگیری‌های اولیه را باید در مدارس در نظر داشته باشیم.

حمزه قاسمی از والدین دانش آموزان خواست از گذاشتن هرگونه اجناس و کتاب اضافی در کوله‌پشتی دانش آموزان خودداری کنند وگفت: سنگینی کوله‌پشتی موجب می‌شود که کودکان در سنین بزرگ‌سالی دچار کمردرد زودرس شوند.

وی گفت: آموزش‌وپرورش جمعیت بالایی دارد و هرچه مدارس زیباتر و شرایط بهتر باشد دانش آموزان نشاط بیشتری خواهند داشت.

قاسمی ادامه داد: وضعیت مدارس غیرانتفاعی نابهنجار است و در این مدارس فاصله نیمکت تا تخته خیلی کم است که دانش آموزان دچار خستگی چشم و سردرد می‌شوند که این امر موجب خستگی از درس خواندن دانش آموزان می‌شود.