امروز از هر زمان دیگر به آرمان آزادی قدس شریف نزدیکتریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست ستاد انتفاضه و قدس با هدف برنامه ریزی در خصوص مقدمات برگزاری روز جهانی قدس و تعیین شعار محوری روز قدس ۱۳۹۶ در دفتر مرکزی این شورا برگزار شد.

رمضان شریف رئیس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این نشست ضمن ارائه تحلیلی از شرایط کنونی سرزمین های اشغالی و تحولات جدید منطقه گفت: هر ساله در آستانه روز جهانی قدس، شاهد شرایط جدیدی در منطقه هستیم که برنامه ها و شعار محوری روز قدس باید متناسب با این شرایط جدید، برنامه ریزی شود.

رئیس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اتفاقات اخیر منطقه را عامل تقویت روحیه در جبهه مقاومت عنوان و تصریح کرد: طی روزهای گذشته ارتش سوریه و عراق در مبارزه با عناصر تکفیری به مرز مشترک دو کشور رسیدند و دست دادن سوری ها و عراقی ها در مرز مشترک، به این معنی است که داعش در این منطقه شکست خورده و عقب نشینی کرده و در واقع فعالیت تکفیری ها و حامیان آنها در این محدوده متوقف شده است و این خبر بسیار خوب و امیدوار کننده ای است.

وی با تاکید بر اینکه شکست داعش پیام هایی برای حامیان آنها در منطقه داشت، افزود: همچنین ایستادگی اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم اسرائیل که با اعتصاب غذا همراه بود در نهایت به نتیجه رسید و اسرائیل مجبور شد، برخی از خواسته های آنان را بپذیرد و از موضع خود عقب نشینی کند. این خبر، در این مقطع مهم، موجب تقویت روحیه مقاومت و ملت فلسطین شد.

شریف در ادامه تصریح کرد:رویداد دیگری که در رابطه با موضوع فلسطین می تواند دارای اهمیت باشد، موضوع قطر و خواسته های عربستان از دولت قطر است. در خواسته های عربستان از قطر، شروطی به چشم می خورد که با مسئله فلسطین و مقاومت ارتباط دارد. اخراج حماس، عدم حمایت از جبهه مقاومت و قطع ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، از جمله این شروط است.

وی افزود: در مسئله عربستان و قطر، افشاگری هایی صورت گرفت که حقانیت جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش آشکار ساخت. طرح این مسائل و شفاف سازی در خصوص آنها در فضاسازی تبلیغاتی و روانی در آستانه روز قدس ازاهمیت زیادی برخوردار است.

در ادامه این نشست حسین رویوران کارشناس مسائل منطقه، تحلیلی از شرایط کنونی سرزمین های اشغالی ارائه داد و اظهار داشت: فرایند روز قدس، یک فرایند وحدت آفرین برای جهان اسلام است که متأسفانه کشور عربستان با یک روند واگرایانه، کاملا مخالف این فرایند حرکت می کند.

وی با انتقاد از تروریست خواندن گروههای مقاومت توسط کشورهای غربی و سازمان های بین المللی افزود: از سال ۲۰۱۱ تا کنون، جنایات بزرگی در کشور سوریه، عراق و دیگر کشورهای اسلامی اتفاق افتاده و هزاران نفر کشته شدند و میلیون ها آواره و مجروح بر جای مانده و این در حالی است که هزینه های این جنایات را عربستان و برخی کشورهای منطقه پرداخت کرده اند.

رویوران با بیان این که پشت پرده این تحرکات، دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارند و این کشورها مجری سیاست های آنان هستند، گفت : در غرب فقط حفظ ظاهر می شود و شعارهای حقوق بشر مطرح می شود ولی در واقع این جنایات با دخالت و حمایت آنان رقم می خورد و سپس یک کشور یا گروه به عنوان قربانی معرفی می شوند و مورد هجمه و اتهام گسترده قرار می گیرند تا سرپوشی برای سیاست و جنایات آنان باشد.

وی اضافه کرد: در دوران دفاع مقدس در ایران نیز همین اتفاق رخ داد، وقتی کشورهای مخالف جمهوری اسلامی نتوانستند در مقابل رزمندگان ایرانی کاری از پیش ببرند، به سلاح های شیمیایی متوصل شدند و سلاح شیمیایی در اختیار عراق گذاشتند، که آسیب های شدیدی به ملت ایران و مردم عراق وارد کرد. همین حامیان، سپس صدام را به عنوان متهم اصلی معرفی کردند و در نهایت او را قربانی جنایت های خود ساختند و در حال حاضر هم همین سناریو در منطقه در حال شکل گیری و اجراست.

رویوران تاکید کرد: نکته مهم این است که پشت پرده بسیاری از این جنایات غیرقابل باور، آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد و کشورهای عربی منطقه با هدایت آنها نقش آفرینی می کنند.

این کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه افزود: در شرایط کنونی روشنگری در این خصوص از اهمیت بسیاری برخوردار است که باید به آن پرداخته شود و پشت پرده این جنایات در آستانه روز قدس مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت با اشاره به این که در شرایط حساسی قرار داریم و باید شناخت درست و روشنی از فضای منطقه و شرایط آن داشته باشیم گفت: در گام نخست باید آگاه باشیم که رژیم صهیونیستی چه نقشه ای برای منطقه دارد و چه اهداف کوتاه مدت و بلند مدتی را دنبال می کند تا بتوانیم با آن نقشه و هدف مقابله کنیم.



حجت‌الاسلام والمسلمین اختری اضافه کرد: اکنون آمریکا و اسرائیل می خواهند، دولت اسرائیل به شکل قانونی و رسمی در منطقه پذیرفته شود، بنابراین ابتدا به دنبال عادی سازی روابط اعراب و کشورهای اسلامی با رژیم اسرائیل هستند و تمام عوامل آنها در منطقه، همین هدف را دنبال می کنند.

وی افزود: آنها فهمیده اند که با شرایط پیش رو امکان گسترش اراضی و محدوده جغرافیای اسرائیل و اخراج فلسطینیان وجود ندارد، بنابراین سیاست آنها ایجاد اختلاف میان کشورهای اسلامی است تا یک قدرت بزرگ در منطقه بر علیه آنان شکل نگیرد و این همان تفکری است که امام خمینی(ره) به دنبال تحقق آن بودند.

حجت الاسلام اختری در پایان خاطرنشان کرد: شعار ما در آستانه روز قدس، باید مقابله با عادی سازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل باشد و همچنین باید اتحاد و وحدت کشورهای عربی و اسلامی را تقویت و محکمتر نماید.

در ادامه جلسه اعضاء پیشنهاداتی در خصوص شعار محوری روز قدس امسال ارائه و برحمایت از آرمان فلسطین و تاکید بر وحدت امت اسلامی با محوریت قدس و فلسطین، توجه به خطر عادی سازی روابط کشورهای اسلامی و عربی با رژیم اسرائیل و روشنگری در خصوص تبعات آن وزوال و نابودی کامل رژیم غاصب صهیونیستی در آستانه روز جهانی قدس امسال تاکید کردند.