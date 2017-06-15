کشف ۳۱ مورد سرقت طی ۲۴ ساعت در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "رضا شیرزادی" افزود: این تعداد سرقت در پی دستگیری ۱۷ سارق طی ۲۴ ساعت گذشته توسط ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه کشف شده است.

به گفته وی از این آمار سه مورد مربوط به سرقت اماکن عمومی و خصوصی، پنج مورد سرقت خودرو، ۲۰ مورد قطعات خودرو و مابقی مربوط به سایر موارد سرقت بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه طرح ارتقای امنیت اجتماعی به صورت مداوم در سطح شهرستان اجرا خواهد شد، گفت: از تمام توان خود به منظور کاهش آمار سرقت در سطح حوزه استحفاظی استفاده خواهیم کرد.

سرهنگ شیرزادی با بیان اینکه آمار سرقت در ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، عنوان کرد: به منظور استمرار روند کاهشی آمار سرقت در سطح شهرستان کرمانشاه علاوه بر گشت های کلانتری ها، یگان امداد و مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ از نگهبانان محله، پلیس های افتخاری، پلیس ساختمان و سایر ظرفیت های برون سازمانی نیز استفاده شده است.

وی در پایان مردم را بهترین همراه پلیس دانست و از آنان خواست که موارد مشکوک را با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند تا در کمترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی شود.

مصالحه ۷۵ درصدی پرونده‌های ارجاعی به مراکز مشاوره پلیس هرسین

فرمانده انتظامی هرسین از مصالحه ۷۵ درصدی پرونده‌های ارجاعی به مراکز مشاوره پلیس در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "همتعلی شکری" با اشاره به نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی کلانتری‌ها در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم، بیان کرد: مراکز مشاوره پلیس، نقش بسزائی در کاهش مراجعات قضائی به کلانتری ها و دادسراها دارند.

وی با اشاره به اقدامات تخصصی دایره های مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری های شهرستان در حل و فصل مشکلات شهروندان در موضوعات خانوادگی، نزاع و درگیری، تاکید کرد: عملکرد مراکز مشاوره پلیس، نقش موثری در کاهش پرونده های قضائی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارد.

سرهنگ شکری با اشاره به ارجاع بیش از ۱۳۵ پرونده از ابتدای سال تاکنون به دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری های شهرستان گفت: بیشترین فراوانی منجر به صلح و سازش مربوط به نزاع و درگیری و اختلافات خانوادگی بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین خاطرنشان کرد: واحدهای مشاوره کلانتری‌ها و روسای کلانتری ها، پاسگاه‌ها و پلیس‌های تخصصی به صورت روزانه پاسخگوی سؤالات و مشکلات شهروندان در حوزه آسیب‌های اجتماعی هستند.

کنترل لاستیک های خودرو را جدی بگیرید

همواره قبل از خرید لاستیک خودرو بایستی به تاریخ انقضای آن توجه و از خرید لاستیک های تاریخ منقضی شده و فرسوده یا پوست پوست شده خودداری کرد.

تاریخ ساخت لاستیک به صورت یک عدد چهار رقمی بر روی لاستیک خودرو منقوض گردیده است، که دو رقم سمت راست نشان دهنده سال تولید و دو رقم سمت چپ نشان دهنده هفته چندم از آن سال می باشند.

سرهنگ "فضل الله شیری "رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه در این باره گفت: لاستیک خودروها تاثیر بسزایی در ایمنی تردد وسایل نقلیه دارند، لاستیک خودرو با تحمل وزن خودرو و کاهش نیروها و ضربات وارده از سطح جاده، فرمان پذیری و ایجاد امکان حرکت در مسیر دلخواه را فراهم می نماید و یکی از الزامات مهم و اساسی تردد ایمن وسایل نقلیه می باشد.

وی ادامه داد: وجود لاستیک های فرسوده و یا دارای آج نامناسب در سطح اتکا با جاده با دو اثر عدم فرمان پذیری مناسب و عدم تمرکزپذیری خودرو همواره باعث ایجاد تصادفات شدید و به ویژه واژگونی وسایل نقلیه و یا انحراف خودرو به سمت خط مقابل وقوع تصادفات خطرناک بوده است.

سرهنگ شیری افزود: برابر قانون نداشتن آج مناسب در سطح اتکای چرخ وسیله نقلیه یکی از مصادیق نقص فنی بوده و برابر قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این دسته از وسایل نقلیه ضمن اعمال قانون، پلاک وسیله آنها فک و راهی تعمیرگاه خواهند شد و تا رفع نقص اجازه تردد نخواهند داشت.

رعایت حقوق شهروندی سرلوحه کار پلیس است

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تاکید کرد: رعایت حقوق شهروندی سرلوحه کار پلیس است و این مهم به عنوان یک اصل اساسی در انتظامی شهرستان کرمانشاه رعایت می شود.

سرهنگ "رضا شیرزادی" در جلسه پرسش و پاسخ کارکنان کادر که در نمازخانه شهید سلیمی ستاد انتظامی این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: بدون شک شهروندان نیرو محرکه ما در انجام وظایف هستند، از این رو ماموران پلیس موظفند که در کمال احترام با آنان برخورد کنند.

وی با بیان اینکه پلیس با رویکرد شهروند مداری و افزایش منزلت اجتماعی به مبارزه با جرایم می پردازد، گفت: پلیس خدمت رسانی مطلوب به شهروندان را اولویت نخست خود در اجرای ماموریت ها می داند و از هر فرصتی برای اطلاع رسانی و آموزش اقشار مختلف مردم در جهت پیشگیری از جرایم نهایت استفاده را می کند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: همواره اعتماد و مشارکت اجتماعی و نقش شهروندان در ایجاد امنیت اجتماعی از جمله متغیرهای مهمی هستند که در دستیابی به امنیت پایدار حائز اهمیت تلقی می شوند، لذا نیروی انتظامی نیز در بستر سازی این مهم، برنامه های جامعی را با رویکرد اجتماعی اجرایی ساخته است.

سرهنگ شیرزادی ارتقای امنیت اجتماعی را تعامل دو سویه دستگاه های امنیتی و انتظامی و اقشار مختلف مردمی عنوان کرد و گفت: مشارکت مردمی، امنیت اجتماعی در یک جامعه را ارتقا می دهد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به ارتقای الگوهای رفتاری کارکنان در قالب قرارگاه جهادی آموزش نیز اشاره و تصریح کرد: مردم، پلیس را امین خود می دانند و به آن اعتماد دارند؛ لذا رفتار پلیس می تواند الگوی نظم و انضباط در جامعه باشد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تعامل پلیس با مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی را تعاملی دو سویه و متقابل دانست و یادآور شد: پلیس ایران اسلامی همراه مردم و در خدمت مردم است.

تحمل سختی های کار پلیس در عین روزه داری نعمت است

فرمانده یگان ویژه کرمانشاه در مراسم ضیافت افطاری کارکنان این یگان گفت:‌ تحمل سختی های کار پلیس در عین روزه داری و انجام فرایض دینی، نعمتی است که میزبان این ماه نصیب بندگان خود و کارکنان خدوم ناجا کرده است.

سرهنگ "سیروس محمدی" در حاشیه مراسم ضیافت افطاری که شب گذشته با حضور رئیس عقیدتی سیاسی، حفاظت اطلاعات و جمعی از کارکنان یگان ویژه در محل حسینیه این یگان برگزار شد، گفت: ماه مبارک رمضان ماه میهمانی خداوند، ماه نزول قرآن و از شریف ‌ترین ماه‌هایی است که در آن درهای آسمان و بهشت به روی بندگان گشوده می‌شود.

وی در ادامه افزود: در این ماه مبارک که همه بندگان به میهمانی خدا دعوت می شوند، قطعاً سفره ای که میزبان آن خداوند متعال باشد، برکات بی شماری نصیب میهمانان می گردد و بالا رفتن روحیه ایثارگری و معنوی کارکنان یگان ویژه، از برکات همین ماه است چراکه با تحمل سختی های کار در عین روزه داری و انجام فرائض دینی، نعمتی است که میزبان این ماه نصیب بندگان خود و کارکنان خدوم ناجا کرده است.

فرمانده یگان ویژه کرمانشاه رمضان را ماه بندگی خدا و ماه نزول قرآن کریم و روزه را سپر آتش دوزخ توصیف کرد و یادآور شد: ماه رمضان فرصتی مناسب برای خودسازی و عبادت است؛ بنابراین باید هوشیار باشیم مبادا ساعتی بی هدف، بی توجه و بی انگیزه آن را سپری کنیم.