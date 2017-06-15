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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۴۴

فرمانده منطقه یکم امامت نداجا خبر داد:

تمرین مشترک نظامی ایران و چین در تنگه هرمز

تمرین مشترک نظامی ایران و چین در تنگه هرمز

بندرعباس- فرمانده منطقه یکم امامت نداجا از برگزاری تمرین مشترک نیروی دریایی ارتش ایران با ناوگروه چین در تنگه هرمز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار حسین آزاد ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: روابط نظامی ایران و چین طی سالهای اخیر گسترش یافته است و دیدارهای نظامی مختلفی بین فرماندهان نظامی در ایران و چین برگزار شده است.

وی عنوان کرد: ناوگروه جمهوری خلق چین در بدو ورود به ایران با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان دیدار خواهند داشت سپس با استاندار هرمزگان هم ملاقات خواهند کرد.

دریادار آزاد اظهارداشت: روابط نظامی ایران و چین در چارچوب تبادل تجربیات دو نیرو گسترش می یابد. امیدواریم در این راستا شاهد افزایش توان نظامی و توان علمی در حوزه های نظامی بین دو کشور باشیم.

فرمانده منطقه یکم امامت نداجا افزود: روز یکشنبه هفته آینده تمرین مشترک نظامی بین ناوگروه چین و نیروی دریایی ارتش در تنگه هرمز برگزار خواهد شد و توان نظامی دو ناوگروه ایران و چین به نمایش گذاشته خواهد شد. در این تمرین مشترک تجربیات به اشتراک گذاشته خواهد شد.

کد مطلب 4005671

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