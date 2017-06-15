تمرین مشترک نظامی ایران و چین در تنگه هرمز

به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار حسین آزاد ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: روابط نظامی ایران و چین طی سالهای اخیر گسترش یافته است و دیدارهای نظامی مختلفی بین فرماندهان نظامی در ایران و چین برگزار شده است.

وی عنوان کرد: ناوگروه جمهوری خلق چین در بدو ورود به ایران با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان دیدار خواهند داشت سپس با استاندار هرمزگان هم ملاقات خواهند کرد.

دریادار آزاد اظهارداشت: روابط نظامی ایران و چین در چارچوب تبادل تجربیات دو نیرو گسترش می یابد. امیدواریم در این راستا شاهد افزایش توان نظامی و توان علمی در حوزه های نظامی بین دو کشور باشیم.

فرمانده منطقه یکم امامت نداجا افزود: روز یکشنبه هفته آینده تمرین مشترک نظامی بین ناوگروه چین و نیروی دریایی ارتش در تنگه هرمز برگزار خواهد شد و توان نظامی دو ناوگروه ایران و چین به نمایش گذاشته خواهد شد. در این تمرین مشترک تجربیات به اشتراک گذاشته خواهد شد.