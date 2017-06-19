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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۲

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رزن عنوان کرد: 

شناسایی ۱۲۰ جاذبه تاریخی و گردشگری در شهرستان رزن 

شناسایی ۱۲۰ جاذبه تاریخی و گردشگری در شهرستان رزن 

رزن- رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رزن از شناسایی ۱۲۰ جاذبه تاریخی، فرهنگی و گردشگری در این شهرستان خبر داد و گفت: از این تعداد ۶۷ اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.  

علیرضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شهرستان رزن ۱۲۰ اثر تاریخی و فرهنگی و جاذبه گردشگری شناسایی شده است، گفت: از این تعداد ۶۷ اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.  

وی اظهار داشت: ۱۲ درصد از  آثار تاریخی، فرهنگی و هنری استان همدان در شهرستان رزن واقع است.  

علیرضا زارعی با اشاره به برنامه ریزی برای اسکان تابستانی مسافران از اسکان دائم بیش از یک هزار و ۴۰۰ نفر طی تعطیلات عید نوروز در شهرستان رزن خبر داد و افزود: گشت‌های مشترک نظارتی، افزایش سهمیه سوخت جایگاهای خارج از شهرها و اجرای برنامه های فرهنگی و آئینی در مناسبتهای تابستان از مهمترین برنامه های ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان رزن خواهد بود.  

وی به ایجاد و راه اندازی ایستگاه راهنمای مسافرین و گردشگران توسط شهردای در پارک ملت شهر رزن اشاره و عنوان کرد: آماده سازی بقاع متبرکه در طرح نشاط معنوی و آماده سازی مساجد و نمازخانه های مسیر تردد مسافرین نیز در برنامه است.

نوربخش با اشاره به پیش بینی یک مدرسه برای اسکان دائمی مسافران در شهرستان رزن طی تابستان گفت: برای اسکان موقت نیز ۴ محل با امکانات مناسب شامل کمپینگ ها و فضاهای دولتی در نظر گرفته شده است.  

وی با اشاره به اینکه به مناسبت فرا رسیدن عیدفطر و تعطیلات تابستانی ازدیاد حجم مسافران را شاهد خواهیم بود، یادآور شد: شهر رزن به دلیل قرار گرفتن در مسیر گردشگری باید آمادگی کامل پذیرایی مسافرین عبوری از شهرستان را داشته باشد.  

کد مطلب 4008324

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