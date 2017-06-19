به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محسنی در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر که عصر دوشنبه در سالن میرزای شفتی فرمانداری شهرستان شفت برگزار شد، اظهار کرد: موضوع مبارزه با مواد مخدر از اهمیت ویژه ای برای همه مسئولان برخوردار است.

وی با اشاره به اجرای برنامه ها و اقدامات مناسب در حوزه مبارزه با مواد مخدر در سطح شهرستان شفت، افزود: این برنامه و اقدامات در حوزه نرم افزاری و سخت افزاری انجام شده است.

افزایش ۱۶۰ درصدی کشفیات در سه ماهه نخست سال جاری در شفت

فرماندار شفت پیشگیری و مقابله را در حوزه نرم افزاری مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد و گفت: در بحث امنیت همیشه پیشگیری مقدم و مهم تر از موضوع مقابله مطرح می شود.

وی با بیان اینکه در حوزه سخت افزاری نیز نیروی انتظامی در شهرستان اقدامات مطلوبی در این زمینه انجام داده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سه ماهه نخست سال جاری در مورد کشفیات مواد مخدر در سطح شهرستان اقدامات خوبی صورت گرفته است.

محسنی با اشاره به افزایش ۱۶۰ درصدی در حوزه کشفیات در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، تصریح کرد: در دستگیری خرده فروشان مواد مخدر نیز شاهد افزایش ۳۹درصدی هستیم.

وی همچنین با بیان اینکه در دستگیری معتادان متجاهر در سطح شهرستان در سه ماهه نخست سال جاری ۵۸ درصد افزایش داشته ایم، یادآورشد: در این راستا طرح ارتقای امنیت اجتماعی و طرح جمع آوری معتادان متجاهر توسط نیروی انتظامی و سپاه انجام شد.

نقش تعیین کننده دستگاه های اجتماعی و فرهنگی در پیشگیری از مواد مخدر

فرماندار شفت در ادامه به برنامه های سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: در کنار برنامه های همیشگی در این حوزه اقدامات جدید و راهبردی نیز اجرا می شود.

وی با بیان اینکه باید همایش «مشارکت، صیانت و گفتمان سازی اجتماعی» در راستای مقابله با مواد مخدر در شفت برگزار شود، افزود : جلسات تخصصی و کارگروه های این همایش با مشارکت دستگاه های ذیربط به زودی تشکیل می شود.

به گفته این مسئول تمامی ارگان ها، نهادهای اجتماعی و دستگاه های اجرایی به ویژه دستگاه های فرهنگی می توانند در حوزه پیشگیری و مبارزه با اجرای برنامه های مناسب فرهنگی و آموزشی نقش تعیین کننده ایفا کنند.

محسنی با اشاره به اینکه متاسفانه مواد مخدر امروز به صورت یک کالای لوکس عرضه می شود، خاطرنشان کرد : اطلاع رسانی و آگاه سازی خانواده ها برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر امری ضروری است.

وی با تأکید برضرورت پذیرش بهبود یافتگان از مصرف مواد مخدر در خانواده و جامعه، تصریح کرد: اداره کار و رفاه اجتماعی، فنی و حرفه ای و بهزیستی با مشارکت هم می توانند زمینه اشتغال پایدار این افراد را فراهم کنند.

فرماندار شفت با بیان اینکه فعالیت در حوزه مبارزه با مواد مخدر باید از قالب برگزاری جلسات ستاد خارج شود، اظهار کرد: باید اقدامات در زمینه پیشگیری و مبارزه با معضل خانمان سوز مواد مخدر کاربردی تر و عملیاتی تر باشد.

به گفته این مسئول یکی از این اقدامات اساسی برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی برای مردم با همکاری بهزیستی، کمیته امداد و آموزش و پرورش با توجه به جامعه هدف گسترده آنها است.

کشف و ضبط بیش از چهار کیلوگرم انواع مواد مخدر در شفت

در ادامه این جلسه فرمانده انتظامی شفت با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست سال جاری چهار کیلو و ۴۰۰ گرم انواع مواد مخدر در شفت کشف و ضبط شده است، افزود: در ۳۷ مورد پاکسازی نقاط آلوده ۲۵ خرده فروش مواد مخدر و ۱۶۹ معتاد دستگیر و به مراجع ذیربط معرفی شده اند.

سرهنگ علی صداقت با بیان اینکه درمان و اقدامات فرهنگی بهترین روش برای مقابله با مواد مخدر است، گفت: اعتیاد یکی از جنبه های جنگ نرم است.