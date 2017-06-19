جریان انقلابی حین و پس از برگزاری انتخابات رفتار صحیحی ارائه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رحیمیان رییس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی عصر امروز(دوشنبه) در نشست تقدیر از نامزدها و فعالین اقشاری جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به اهداف این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری گفت: ایستگاه اول برای جبهه مردمی بحث انتخابات ریاست جمهوری بود. این جبهه نقش بی بدیلی در تاریخ پس از انقلاب ایفا کرد.

وی افزود: از خواستگاه و متن مردم اقدامات جبهه اغاز شد و این توفیق بی نظیری در رسیدن به گزینه نهایی بود و پس از برگزیدن گزینه نهایی، جبهه مردمی رقابت را در عرصه انتخابات اغاز کرد.

رحیمیان با بیان اینکه در این انتخابات جریان انقلابی متحد شدند اظهارداشت: حسب ظاهر نتیجه به نفع ما نبود اما برکات بسیاری این انتخابات برای جامعه داشت. ابتدا وحدت جریان انقلابی بود و این جریان توانست١٦ میلیون رای را جذب خود کند.

رییس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب با اشاره به مسائل پس از انتخابات ریاست جمهوری و عمل به قانون نامزد این جبهه گفت: جریان انقلابی حین و پس از انتخابات رفتار صحیحی را ارائه کرد و بر خلاف برخی که در سال ٨٨ به بدترین شکل عمل کردند اما جبهه مردمی بر اساس قانون اقدام نمود.

وی در ادامه تصریح کرد: باید گفت جریان مقابل، هر چه در توان داشتند به کار گرفت و انواع بداخلاقی را بروز دادند. در بسیاری از نقاط نامزد جریان انقلابی پیروز بود اما رقیب با انواع تخلفات و اقدامات غیر قانونی دست زد و جبهه انقلابی در این عرصه پیروز نهایی بود. انباشت مشکلات مردم باعث بروز مشکلات در کشور خواهد شد.

رحیمیان با بیان اینکه باید یک بازنگری در اقدامات جریان انقلابی صورت گیرد تصریح کرد: اکنون باید انانکه انقلابی هستند اقدامی انجام بدهند و یک بازنگری انجام دهیم و اسیب شناسی صورت گیرد تا یک جریان اسلامی انقلابی ناب پیش رود. البته منظور ایجاد حزب جدید نیست بلکه بروز یک جریان کارامد انقلابی است. باید در این عرصه روشنگری انجام شود تا طبقه متوسط جامعه که نقش مهمی در انتخابات دارند، جذب شوند.

وی در پایان تصریح کرد: قالیباف ایثارگرایانه نقش مهمی در ایفای حماسه انجام داد و راه را برای وحدت و تحکیم راه را هموار کردند و از حجت الاسلام رییسی نیز تشکر میکنیم و میخواهیم نقش اثرگذاری در جبهه از خود بروز دهند.