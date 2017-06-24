غلامرضا آزادی تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر فیلم سینمایی «سندباد و سارا» را در انتظار اکران دارم که یک فیلم کاملا ایرانی است که هم درباره تاریخ و هم گذشت و فداکاری بچه ها است. البته امکان دارد که این اثر سینمایی در یکی از بخش های جنبی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان نمایش داده شود.

وی بیان کرد: در زمینه اکران این پروژه سینمایی با وزارت آموزش و پرورش صحبت کرده ام که در صورت امکان از ما حمایت کنند که قول هایی در این زمینه به ما داده اند.

این تهیه کننده سینما ادامه داد: «سندباد و سارا» یک اثر کاملا متفاوت است و مانند دیگر آثار من در زمینه کودک و نوجوان در راستای رشد فکر و اندیشه کودکان و نوجوانان کشورم است که البته به این نوع فیلمسازی خود افتخار می کنم.

وی تاکید کرد: معتقدم فرزندان ما دنبال اندیشه هستند و باید آثاری در سینمای کودک و نوجوان ساخته شود که به پیشرفت فکر و اندیشه آنها کمک کند.

تهیه کننده فیلم «کاکلی» بیان کرد: در تلاش هستم تا شرکت پخش فیلمی تاسیس کنم تا فیلم هایی که در زمینه کودک و نوجوان تولید می کنیم به اکران برسد. در همین راستا و در صورتی که برنامه ریزی های ما به صورت دقیق انجام شود، این فیلم سینمایی هم زمان با شروع فصل مدارس در سینماهای کشور اکران می شود.

آزادی در پایان گفت: همچنین به زودی پروانه ساخت انیمیشن «آرش کمانگیر» را دریافت می کنم و ساخت این رئال انیمیشن را که درباره تاریخ باستان ایران است آغاز می کنم.