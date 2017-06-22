چمران مردی برای مهندسی آینده انسان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از مستند «درد مقدس» که به فعالیت‎های جهادی شهید چمران در جنوب لبنان می پردازد، چهارشنبه ۳۱ خردادماه، همزمان با سالگرد شهادت این شهید بزرگوار، در فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی، برگزار شد.

در این مراسم، مهدی مسکنی دبیر قرارگاه جهادی امام رضا (ع) با اشاره به فعالیت های این مجموعه گفت: شهید چمران در کنار دیگر ابعاد شخصیتی خود همانند بعد علمی و نظامی ایشان که برای دیگران بیشتر شناخته شده‎تر است، دارای بعد شخصیتی معنوی و جهادی هست که بخشی از آن را در فعالیت های این شهید بزرگوار در لبنان می بینیم.

وی افزود: ایشان در کنار شخصیتی بزرگوار امام موسی صدر در لبنان استراتژی را به کار می برد که منجر به کادرسازی و زمینه های ایجاد حزب الله می شود و می تواند الگویی مناسب برای فعالیت های جهادی در جهت محرومیت زدایی باشد. شهید چمران در مدرسه ای فعال می شود که به کودکان خانواده محروم، خدمت رسانی می کند. ما این مدل جهادی و نگاه تربیتی را که معطوف به ایجاد مدرسه ای برای دانش آموزان خانواده های بی بضاعت و محروم است، در منطقه ۱۲ تهران پیاده کردیم و مدرسه ای را در این منطقه برای فرزندان این خانواده ها ایجاد کردیم.

امیرحسین جوزی تهیه کننده این مستند نیز با بیان انگیزه ها و دغدغه های شان برای ساخت این مستند، گفت: امثال شهید چمران، نگاه شان کمک به مستضعفان جهان است و در راه محرومیت زدایی قدم بر می دارند و ضرورت داشت این نگاه و ابعاد شخصیتی ایشان که کمتر به آن پرداخته شده است، پررنگ تر شود و مردم و جوان ها از آن بیشتر بدانند.

وی افزود: برای ساخت این مستند با یک دغدغه شخصی و انگیزه دلی وارد عمل شدیم و امیدوارم این اثر تاثیر خود را داشته باشد و ما قطعا این مسیر را ادامه خواهیم داد.

جوزی تاکید کرد: به دنبال این هستیم که این مدل خدمت رسانی، پیشرفت را در موسسه با دیگر جوان های کشورهای دیگر که در این زمینه فعال هستند، به اشتراک بگذاریم. در مؤسسه سفیران صبح، قصد داریم با ساخت چنین مستندهایی، الگوهایی مانند شهید چمران را معرفی کنیم.

میلاد حمیدی کارگردان مستند «درد مقدس» نیز درباره چگونگی ساخت این مستند، اظهار کرد: در مورد فعالیت های شهید چمران در لبنان بسیار کم گفته شده است و هیچ وقت بیان نشده است که این شهید بزرگوار برای شیعیان لبنان چه کارهایی انجام داده و چگونه عمل کرده است. مستند «درد مقدس» به زندگی جهادی شهید مصطفی چمران در زمان حضور در مدرسه صنعتی «جبل عامل» به عنوان مدیر این مدرسه و اقدامات او در جنوب لبنان می پردازد. این مدرسه برای کودکان و محرومان این منطقه بسیار مهم و تاثیرگذار بود. به نحوی که می توان گفت، این محل، پایگاهی برای زنده ماندن آنها بود.

ابوثایر عادل عون نماینده سازمان أمل در ایران نیز در آیین رونمایی از مستند «درد مقدس» اظهار کرد: شهید چمران مانند یک نسیمی بود که آمد و رفت، او به عنوان یک سنبل و الگو باید در جامعه معرفی و شناخته شود.

ما نباید بگذاریم خط فکری و روش های علمی شهید چمران فراموش شود بلکه آموزه های او باید در دانشگاه ها تدریس شده و آموزش داده شود وی تاکید کرد: ما نباید بگذاریم خط فکری و روش های علمی شهید چمران فراموش شود بلکه آموزه های او باید در دانشگاه ها تدریس شده و آموزش داده شود.

عادل عون با اشاره به ویژگی های شخصیتی شهید چمران گفت: این شهید با توجه به دیدگاه و دکترینی که داشت در فعالیت های خود توازن و تعادل سیاسی و معنوی را مورد توجه قرار می داد و در عرصه سیاسی و نظامی، رشد معنوی افراد را هم در نظر می گرفت.

همرزم شهید چمران با قدردانی از تهیه کنندگان مستند «درد مقدس» افزود: در چنین فعالیت هایی باید ویژگی ها و شرایط جمهوری اسلامی در حال حاضر، سال های انقلاب اسلامی، رهبری امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار بگیرد.

محمدعلی مهتدی نیز از نزدیکان شهید چمران و کارشناس مسایل خاورمیانه نیز در این آیین با بیان اینکه شهید چمران جز مَخلَّصین بود، اظهار کرد: چمران بدون اینکه مدام ذکر بگوید، در صحنه مبارزه و جنگ به درجه عرفان دست یافته بود و از طریق نوشته هایش با خدا راز و نیاز می کرد.

وی با اشاره به اینکه «درد» مهمترین مفهوم برای شهید چمران بود، گفت: چمران خدا را از این بابت شاکر بود، وی از همه مخلوقات بی نیاز بود و به خدا می گفت، فقط تو را می خواهم، می خواهم به عدم بروم که هیچ کس من را نشناسد، این عشق است و ما نیاز داریم که به این عشق برسیم. نیم قرن گذشته لبنان را از طریق اقدامات شهید چمران در این کشور می توان شناخت و ما اطلاعات و سخنرانی های بسیاری را از فعالیت ها و اقدامات شهید چمران گردآوری و منتشر کردیم.

همرزم شهید چمران گفت: شهید چمران آرزو داشت که فقر و محرومیت و ستم از لبنان زدوده شود و نگران بود که شیعه لبنان فقط از نظر اقتصادی به قدرت برسند، تا زمانی که شما آرمان و هدف دارید، در حال تعالی روحی هستید و وقتی آرمان نداشته باشید به فکر اقتصاد و جمع آوری مال و اموال مشغول خواهید شد. چمران وقتی شهید شد، دارایی چندانی نداشت، مدتی وزیر دفاع بود، می توانست امکانات فراوانی داشته باشد که هیچ کدام را نپذیرفت، حقوقی هم نمی گرفت.

مهتدی از شهید چمران و امام موسی صدر به عنوان استثناهای تاریخ بشر یاد کرد و گفت: برای شناخت و معرفی شهید چمران، باید ابعاد مختلف زندگی او را مورد توجه قرار داد و هر یک از زمینه های عرفانی، علمی، مبارزاتی شهید چمران می تواند یک مستند مستقل باشد و این شخصیت بی نظیر را به عنوان الگو معرفی کند.

محمدمهدی امیرکمالی از همرزمان شهید مصطفی چمران نیز در این آیین با بیان اینکه شهید چمران مردی برای مهندسی آینده انسان بود، اظهار کرد: وی نخست انسان کامل بود و تمام آموزه های دینی در او متجلی شده بود.

وی شهید چمران را یکی از معیارهای انسان تحول یافته دانست و گفت: شهید چمران اولین دانشمندی بود که درجه دکتری را در فیزیک پلاسما کسب کرد، وی سال ۵۳ در ناسا فعالیت می کرد و حقوق و درآمد قابل توجهی داشت و اختراعات او تا مدت ها در کمپانی بِل تولید می شد. چگونه انسان بودن و چگونه انسان با کمال بودن، اصول زندگی شهید چمران بود.

وی اظهار کرد: شناخت شهید چمران با دوران دفاع مقدس و دفاع نظامی و امنیتی کشور مصادف شد و مدیریت نظامی او برجسته تر بود و شهید چمران اعتقاد عمیقی به ولایت داشت و معتقد بود تا امپریالیسم را در جهان داریم، حق نداریم از دشمنی جدید سخن بگوییم.

همرزم شهید چمران با اشاره به اقدامات و فعالیت های شهید چمران در جنبش امل گفت: بهترین مردان مقاومت، پرورش یافته جنبش امل بودند، چمران درباره معماری آینده اسلام و مسلمین سخنان بسیاری گفته و نگاه و رویکرد او به صهیونیسم باید در ترم های دانشگاهی تدریس شود.

در پایان این مراسم، مستند «درد مقدس» رونمایی و اکران شد.