سامانه طوبی زنجان در زمینه ثبت اطلاعات مداحان موفق عمل کرده است

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر به سامانه طوبی اشاره کرد و گفت: سامانه طوبی در زمینه ثبت اطلاعات مداحان خوب عمل کرده است و رتبه خوبی را داریم.
وی اظهار کرد: تبلیغات اسلامی استان زنجان در ثبت اطلاعات مداحان رتبه چهارم کشوری را دارد و در ثبت اطلاعات انجمن های اسلامی رتبه زیر ۱۰ را وو در بحث کانون های فرهنگی رتبه ۷و ۸ را دارد.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان هیئتهای ثبتشده در استان زنجان را یک هزار و ۴۰۰ هیئت عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۷۰۰ هیئت در سطح شهرستان مرکز استان فعال است.
صفی یاری تاکید کرد: استان زنجان نیز در عرصه شبکه تبلیغی و حوزههای علمیه، مداحان و کانونهای فرهنگی تبلیغی و مؤسسات و مراکز قرآنی سهم قابلتأملی را دارد.
وی افزود: راهاندازی سامانه طوبی اقدام مناسبی در راستای ثبت اطلاعات کانونهای فرهنگی و مذهبی، کانون مداحان، انجمنهای اسلامی و تشکلهای مذهبی است . با راهاندازی این سامانه اگر پسازاین نیز کانون یا تشکلی اقدام به فعالیت کند، در ابتدا اطلاعات آن در سامانه طوبی ثبت میشود.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: سامانه طوبی (بانک اطلاعات تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی) از هشتم اردیبهشتماه سال ۹۵ راهاندازی شده است و تشکلهای دینی میتوانند بهصورت الکترونیکی اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند.
صفی یاری به مزایای اجرای طرح طوبی اشاره کرد و یادآور شد: این طرح گام مهمی در ساماندهی هیئتهای مذهبی است و بانک اطلاعاتی هیئتها در دسترس خواهد بود و فعالیت ها هم منسجم می شود و در تدوین و برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی در اختیار مسئولان قرار گرفته و همچنین با اجرای این طرح فعالیتهای فرهنگی و مذهبی هم در استان و شهرستان زنجان تسریع می شود و کیفیت فعالیت ها تقویت می شود.
وی یاد آورشد: برای اینکه مساجد و هیئت ها قرآن محور و آموزش محور و برنامه محور باشند طرح سامانه طوبی در سطح کشور و استان زنجان اجرا می شود.
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