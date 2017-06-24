قرارداد ۵ ساله سیاه جامگان با بازیکن تستی

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد دانای باغکی مدافع مشهدی پس از شرکت در تست های باشگاه با نظر کادرفنی با قراردادی ٥ ساله بعنوان سهمیه زیر ٢١ سال به تیم سیاه جامگان پیوست.
اکبر میثاقیان هدایت تیم سیاه جامگان را بر عهده دارد.
تیم فوتبال سیاه جامگان با یک یک مدافع جوان که در تستهای این باشگاه شرکت کرده بود، قرارداد بست.
به گزارش خبرنگار مهر، سجاد دانای باغکی مدافع مشهدی پس از شرکت در تست های باشگاه با نظر کادرفنی با قراردادی ٥ ساله بعنوان سهمیه زیر ٢١ سال به تیم سیاه جامگان پیوست.
اکبر میثاقیان هدایت تیم سیاه جامگان را بر عهده دارد.
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