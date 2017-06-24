قرارداد ۵ ساله سیاه جامگان با بازیکن تستی

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد دانای باغکی مدافع مشهدی پس از شرکت در تست های باشگاه با نظر کادرفنی با قراردادی ٥ ساله بعنوان سهمیه زیر ٢١ سال به تیم سیاه جامگان پیوست.

اکبر میثاقیان هدایت تیم سیاه جامگان را بر عهده دارد.