برادران بازیگر به «ماه ناتمام» می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «ماه تمام» امروز میزبان مهمانانی همچون محسن میرزاده خواننده، سردار مسعود زاهدیان رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر ناجا و برادران شیخ زاده بازیگر و مجری است.

محسن میرزاده نوازنده و خواننده ای که جزو پرکارترین هنرمندان خطه خراسان است نخستین مهمان این برنامه خواهد بود.

وحید و سعید شیخ زاده از بازیگران جوان و نوستالژیک دهه ۵۰ و ۶۰ هم در برنامه امشب حضور دارند. سعید و وحید شیخ‌زاده از جمله برادرهای هنرمندی هستند که از کودکی در کارهای مختلفی حضور داشته اند.

مهمان بعدی این برنامه در بخش «جاودانه ها» سردار محمدمسعود زاهدیان رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر ناجا است.

برنامه «ماه تمام» کاری از گروه خانواده شبکه دو سیما و با مشارکت امور فرهنگی و اجتماعی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و مجموعه تفریحی ورزشی ارم سبز است که در ماه مبارک رمضان، هر شب ساعت ۲۳:۳۰ به مدت ۷۵ دقیقه به تهیه کنندگی سهیل سلیمانی و مجری طرح امیر شرافتی مهمان مخاطبان خواهد بود. اجرای این برنامه را عبدالله روا به عهده دارد.