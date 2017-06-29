تنها مرکز تخصصی روانپزشکی استان نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی بعدازظهر پنجشنبه در بازدید از بیمارستان شهید رجایی یاسوج افزود: این بیمارستان در برخی موارد، استانهای همجوار را نیز پوشش می دهد.

وی بیان داشت: نحوه ارائه خدمات به بیماران و رسیدگی به آنها در این بیمارستان رضایت بخش است و تحولات بسیاری نیز نسبت به سالهای قبل در این بیمارستان دیده می شود.

زارعی تصریح کرد: توسعه و پیشرفت بخش درمان دراستان بهبود وضعیت و ارتقای سلامت جامعه را به دنبال دارد.

سرپرست بیمارستان شهید رجایی یاسوج نیز در این بازدید گفت: بیمارستان شهید رجایی یاسوج تنها مرکز تخصصی روانپزشکی استان و ارائه دهنده خدمت به بیماران سرطانی در بخش سرپایی و شیمی درمانی است.

ایرج فتحی افزود: در حال حاضر بیمارستان شهید رجایی در دو بخش بستری روانپزشکی مردان و زنان، مرکز الکتروشوک درمانی(ECT)، شیمی درمانی، اورژانس روانپزشکی، خدمات کار درمانی و روان درمانی به بیماران خدمات درمانی ارائه می دهد.

فتحی تصریح کرد: با توجه به افزایش مراجعه بیماران خاص به این بیمارستان، توسعه فضای فیزیکی و همچنین تختهای بستری و بخش VIP خصوصی در این بیمارستان یک ضرورت است.

سرپرست بیمارستان شهید رجایی یاسوج افزود: بخش شیمی درمانی در دو شیفت صبح و عصر به بیماران ارائه خدمت می کند و برخی بیماران سرطانی دوره درمانی طولانی تری را می طلبند بنابراین این بخش نیازمند توسعه فیزیکی در بخش بستری است.

وی یکی از نیازهای استان در بخش شیمی درمانی را راه اندازی بخش آنکولوژی اطفال و آزمایشگاه تخصصی در راستای ارائه خدمت به بیماران سرطانی عنوان کرد.