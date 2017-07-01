به گزارش خبرگزاری مهر، «یار محراب» به نویسندگی ملیحه مرادی جعفری، فرازهایی از زندگینامه شهید آیت الله محمد صدوقی چهارمین شهید محراب را روایت می کند. وی تحصیلات علوم دینی را در مدرسه عبدالرحیم خان یزد آغاز کرد و در سن ۲۱ سالگی برای ادامه تحصیلات به اصفهان رفت اما پس از مدت کوتاهی به دلیل کمبود امکانات و سرمای بی سابقه اصفهان، به یزد بازگشت و یک سال بعد در سال ۱۳۴۹ به قم مهاجرت کرد و به تحصیل و سپس تدریس در این شهر پرداخت. وی در سال ۱۳۶۱ توسط منافقین در هنگام نماز به شهادت رسید.

این نمایش رادیویی با هنرمندی محمد عمرانی، جواد پیشه گر، مهدی گیاهی، شهین نجف زاده، صفا آقاجانی، شهین علیزاده، رضا عمرانی، مهرداد مهماندوست، مینو جبارزاده، سیما خوش چشم، رامین پورایمان، باقر کریم پور، علی زرینی، علی اصغر دریایی، عبدالعلی کمالی، حمید یزدانی، اسماعیل بختیاری، نورالدین جوادیان، مهدی نمینی مقدم، حمیدرضا هدایتی ، بهرام سروری نژاد، ماندانا محسنی، محمدآقا محمدی، ماندانا اصلانی، سلمان خطی، حوا الهوئی، سینا نیکوکار و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو اجرا شده است.

«یار محراب» روز یکشنبه، ساعت ۱۲ ظهر از رادیو نمایش پخش می شود.