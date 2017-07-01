خوردبین: حضور رضاییان در استقلال ارتباطی به ما ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین در حاشیه تمرین عصر امروز پرسپولیس در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه شرایط تیم، خوب و تمرینات به طور منظم در حال پیگیری است؛ فکر میکنم مشکل خاصی نباشد و بتوانیم با ادامه همین روند، تیم محکمی را روانه مسابقات کنیم.
وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر احتمال انتقال رامین رضاییان به استقلال گفت: این موضوع به من مربوط نمیشود، موردی نیست که بخواهم درباره آن صحبت کنم، به خودشان مربوط است و نباید در کارهای همدیگر دخالت کنیم.
خوردبین در ادامه درباره دربی سرخابیها در آلمان تصریح کرد: کارهای جدی برای انجام این بازی صورت گرفته است، بازی مهمی است که میتواند به تیم ما کمک کند؛ این موضوع که چنین دیداری از تلویزیون پخش میشود، ربطی به ما ندارد، موضوعی است که به اسپانسر مربوط میشود، ما هم در اختیار اسپانسر هستیم.
وی در ادامه شایعه خروج مهدی طارمی از باشگاه پرسپولیس را اینگونه شرح داد: طبیعی است که باشگاه نخواهد چنین بازیکن باارزشی را از دست بدهد، ما هم نمیخواهیم او را از دست بدهیم، تلاش این است که باشگاه در این زمینه متضرر نشود؛ مهدی طارمی یکی از بازیکنان بزرگ فوتبال ایران است.
سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس درباره صحبتهای ظهر امروز مدیرعامل استقلال راجع به وجود برخی حاشیهها در پرسپولیس اظهار داشت: امیدوارم آقای افتخاری در این باره صحبتی نکرده باشد.
خوردبین درباره احتمال جذب بشار رسن هافبک تیم ملی عراق گفت: درباره این بازیکن با باشگاه صحبتی نداشتم، ولی فکر میکنم یکی از گزینههای برانکو برای جذب است؛ باید ببینیم در آینده چه اتفاقی بین باشگاه و این بازیکن رخ میدهد.
وی در ادامه وقتی با اصرار یکی از خبرنگاران درباره یارگیری نه چندان مناسب پرسپولیس و فعالیت گسترده استقلال در نقل و انتقالات مواجه شد، افزود: فکر میکنم شما استقلالی هستید و به همین دلیل دوست دارید بگویید استقلال بهتر عمل کرده است. من چنین تصوری ندارم، بازیکنان خیلی خوبی گرفتیم که قطعاً به تیم کمک خواهند کرد.
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