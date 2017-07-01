سوءتغذیه در کشور ۷۰درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا عبداللهی در خصوص وضعیت تغذیه کودکان در استان ها و مناطق محروم در کشور، افزود: در سال های اخیر سوءتغذیه، کوتاه قدی و لاغری کودکان یکی از مشکلات اصلی تغذیه کودکان زیر پنج سال در کشور بوده است.

وی گفت: مطالعات اخیر نشان دهنده آن است که با اجرای برنامه ها و مداخلاتی که در جهت بهبود تغذیه کودکان زیر پنج سال در کشور صورت گرفته است، کاهش قابل ملاحظه ای در شیوع سوءتغذیه کودکان در کشور مشاهده می شود.

عبداللهی خاطرنشان کرد: اقداماتی که طی سال های اخیر انجام شده، با برنامه های مداخلاتی و همکاری های بین بخشی همراه بوده است. یعنی علاوه بر بخش بهداشت، کمیته امداد (ره)، نهضت سوادآموزی و سازمان بهزیستی نیز همکاری هایی داشته اند.

وی از کاهش نسبی سوءتغذیه و کوتاه قدی در کشور خبر داد و گفت: مطالعات جدید گویای آن است که اگر در دو دهه گذشته، حدود ۲۰ درصد کوتاه قدی ناشی از تغذیه در کودکان زیر پنج سال وجود داشت، این عدد به ۶ و هشت دهم درصد رسیده است، یعنی کوتاه قدی بیش از ۵۰ درصد در کودکان زیر پنج سال کاهش یافته است.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت همچنین در مورد کاهش سوءتغذیه در سال های اخیر گفت: در دو دهه قبل کم وزنی یا سوءتغذیه حدود ۱۷ درصد شیوع داشته است. این عدد درحال به ۴ درصد کاهش یافته و به عبارت دیگر، حدود ۷۰ درصد میزان سوءتغذیه در کشور کاهش پیدا کرده است.

وی در عین حال گفت: با همه اقدامات صورت گرفته، همچنان در مناطق محروم کشور نسبت به سایر مناطق شیوع سوءتغذیه در کودکان رویت می شود.

عبداللهی با بیان اینکه در مناطق محروم نیز ظرف دودهه گذشته، اقدامات مناسبی صورت گرفته است و کاهش قابل ملاحظه ای در آمار سوءتغذیه کودکان دیده شده است، ادامه داد: برای مثال، اگر در استان سیستان و بلوچستان طی دو دهه اخیر، آمار کوتاه قدی تغذیه ای به ۴۰ درصد می رسید، این رقم درحال حاضر به کمتر از ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی بهبود در مناطق محروم نیز رخ داده است. اما همچنان شیوع آمار سوءتغذیه در مناطق محروم بالا است و این موضوع به عنوان یکی از اولویت های بهبود تغذیه در استان های محروم کشور در دستور کار است و باید برای کاهش شیوع سوءتغذیه در مناطق محروم کار شود.

وی در تشریح اقدامات وزارت بهداشت برای کاهش سوءتغذیه در کشور به خصوص در مناطق محروم، گفت: در طرح تحول سلامت با به کارگیری کارشناسان سلامت تغذیه در مراکز جامع خدمات سلامت، الگوی غذایی کودکان ارزیابی می شود و قد و وزن آنها مورد سنجش قرار گرفته و غربالگری می شوند.

عبداللهی افزود: کودکانی که طی غربالگری ها، دچار اختلال رشد، کم وزنی یا کوتاه قدی باشند، توسط مراقبان سلامت و بهورزان شناسایی می شوند و علاوه بر مشاوره با مادر در زمینه تغذیه کودک، خدماتی چون مکمل یاری ریزمغذی ها به صورت رایگان برای کودکان ارائه می شود.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت: علاوه بر مراقبت های تغذیه ای که توسط کارکنان بهداشتی در شبکه های بهداشتی درمانی کشور ارائه می شود، آن دسته از کودکانی که به علت فقر خانواده به سوءتغذیه دچار شده اند، به کمیته امداد امام خمینی( ره) معرفی می شوند و سبد غذایی رایگان که ترکیب آن توسط کارشناسان تغذیه متناسب با غذاهای بومی منطقه تایید شده است، در اختیار آنها قرار می گیرد. این برنامه اثربخشی خوبی دارد و با ارزیابی های انجام شده، بین ۴۰ تا ۷۰ درصد کودکانی که دچار سوءتغذیه و اختلال رشد هستند، با کمک های غذایی و مشاوره های تغذیه ای، بهبودی نسبی پیدا می کنند.

عبداللهی در ادامه از ارایه یک وعده غذای گرم در روستامهدها با همکاری سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: حدود ۶ هزار روستامهد در سراسر کشور وجود دارد که برای کودکان سه تا شش ساله یک وعده غذای گرم در مهدکودک تدارک می بینند. نوع غذا را کارشناسان تغذیه مشخص کرده و آموزش مربیان مهد نیز توسط کارکنان بهداشتی انجام می شود.

وی در پایان تاکید کرد: ارائه یک وعده غذای گرم در روستامهدها در پیشگیری از سوءتغذیه تاثیر زیادی دارد. همچنین آموزش هایی که ارائه می شود، عادات غذایی صحیح را به تدریج ترویج می دهد.