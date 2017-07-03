۳۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی شهرستان فیروزکوه رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل منابع طبیعی استان تهران، جمشید جویباری افزود: رفع تصرف این اراضی در اجرای حکم قطعی مراجع قضایی و با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی انجام شد ضمن اینکه با قلع و قمع بناهای ایجاد شده و جمع آوری فنس‌ها این اراضی آزاد و به دولت بازگردانده شد.

وی اظهار داشت: منابع طبیعی متعلق به همه نسل‌هاست و حفاظت و صیانت از این سرمایه‌های ملی وظیفه‌ای همگانی به شمار می‌رود در همین راستا از عموم مردم تقاضا داریم ما را در امر مهم حفاظت از عرصه‌های ملی یاری کنند.

جویباری اضافه کرد : با توجه به گرم شدن هوا و احتمال آتش سوزی در اراضی جنگلی و مرتعی از مردم و گردشگران درخواست می‌شود هنگام حضور در طبیعت نکات ایمنی را رعایت کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف به اراضی ملی و آتش سوزی‌های احتمالی مراتب را از طریق شماره تلفن امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ اطلاع دهند.