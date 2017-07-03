کرملین: صبر روسیه در برابر آمریکا به سر آمده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست‌ جمهوری روسیه امروز در اظهاراتی اعلام کرد صبر مسکو در برابر واشنگتن به دلیل تعلل در خصوص اموال و دارایی‌ های دیپلماتیک ضبط شده این کشور به سر آمده است.

سخنگوی ریاست‌ جمهوری روسیه در مصاحبه ای در این باره به خبرنگاران گفت: به عنوان یک قانون، ما درباره اصل مقابله به مثل صحبت کرده‌ ایم.

وی ادامه داد: صبر روسیه در قبال این مسئله در حال اتمام است و ما این مسأله را در سطوح مختلف اعلام کرده‌ ایم.

لازم به ذکر است، در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۶ میلادی یعنی اواخر دوران دولت «باراک اوباما» رئیس‌ جمهور پیشین آمریکا، این کشور در جریان تحریم های جدید خود علیه مسکو دسترسی دیپلمات‌ های روسیه به دو مرکز دیپلماتیک در نیویورک و مریلند را قطع کرد.