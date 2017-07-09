واردات بامبو نیاز به گواهی بهداشت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، علی‌آبادی، گفت: ورود بامبو نیاز به مجوز وزارت بهداشت ندارد و شرایط قرنطینه ای واردات الیاف بامبو جهت مصارف صنعتی از کشور چین توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است.

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات افزود: برای واردات محصول مذکور از کشور چین نیازی به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی نبوده، لیکن بازدید کارشناسان قرنطینه گیاهی در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) ضروری خواهد بود.

شرایط واردات برگ بو از ترکیه اعلام شد

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: بر اساس اعلام وزارت جهادکشاورزی در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات برگ خشک شده درخت برگ بو از کشور ترکیه، این محصول در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای کم قرار دارد.

علی‌آبادی افزود: واردات کالای مذکور منوط به ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) خواهد بود.