شورای فرهنگ عمومی در خوزستان می تواند قوی کار کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز در نشست شورای فرهنگی عمومی استان خوزستان با تاکید بر برگزاری مستمر جلسات شورای فرهنگ عمومی به دلیل با اهمیت بودن این شورا نسبت به شوراهای دیگر گفت: همه دستگاههای اجرایی در این شورا فعال شوند و مسایل مهم استان به ویژه مسایلی که بیشتر مشکل ساز است در روند برنامه ریزی دنبال شوند.

وی افزود: برنامه های خوبی متناسب با شرایط و مشکلات استان در این شورا در نطر گرفته شود تا اعتباراتی برای آن تخصیص و پس از اجرا فضای اخلاقی در جامعه حاکم شود.

شریعتی با اشاره به اهمیت اخلاق در جامعه گفت: مسئله مهمی که باید به آن پرداخته شود اخلاق است تا جامعه به حاشیه کشیده نشود.

استاندار خوزستان با تاکید بر اجرای برنامه های اساسی و بنیادی در جامعه تصریح کرد: اجرایی چنین برنامه های در سنین پائین مثلا در مدارس جامعه با اخلاق و منطبق با مسایل فرهنگی و مذهبی کشورمان بار می آورد.

وی ادامه داد: شورای فرهنگ عمومی در خوزستان با توجه به قابلیت بالا و اعضای توانمندی که دارد در این راستا می تواند قوی کارکند.

استاندارخوزستان در پایان با بیان اینکه با هرگونه اظهارات خلاف واقع درباره مسایل مذهبی برخورد می کنم، عنوان کرد: این را وظیفه دینی و نه سیاسی خود می دانم تا با این گونه مسائل برخورد کنم. نباید جامه سیاست بر هرچیزی پوشاند و من فارق از هر تفکر سیاسی با این مسائل بر خورد می کنم.