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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۸

واشنگتن پست خبر داد؛

گاف کاخ سفید در مورد رئیس جمهور چین و نخست وزیر ژاپن

گاف کاخ سفید در مورد رئیس جمهور چین و نخست وزیر ژاپن

کاخ سفید در بیانیه ای اسامی نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهور چین را با یکدیگر اشتباه گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، کاخ سفید، اسامی «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن و «شی جین پینگ» رهبر چین را با یکدیگر اشتباه گرفت، و نام مقامات این دو کشور را قاطی کرد.

بر اساس گزارش این روزنامه، بلافاصله پس از ملاقات دوجانبه میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با شی جین پینگ رهبر چین، در حاشیه اجلاس گروه 20 در هامبورگ، کاخ سفید در بیانیه مطبوعاتی خود نام رهبر چین را به عنوان «رئیس جمهوری چین» (مقامات تایوان، نام کشور خود را این گونه تلفظ می کنند) نامیده می شد.

ممکن است این بیانیه توسط پکن به عنوان توهین ایالات متحده آمریکا خطاب شود، زیرا آمریکا در آخرین معامله خود با تایوان، قرار است به آنها سلاح تحویل دهد.

سیاست چین به رسمیت شناختن  تنها یک دولت چین در جهان است، که جمهوری خلق چین نامگذاری می شود. از سوی دیگر جزیره تایوان نیز به صورت جمهوری چین تلفظ می شود.

از سوی دیگر پس از جلسه آبه نخست وزیر ژاپن با ترامپ، کاخ سفید یک بیانیه اشتباه دیگر صادر کرد. آبه به اشتباه به عنوان رئیس جمهور ژاپن معرفی گردید.

کد مطلب 4025754
عبدالحمید بیاتی

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