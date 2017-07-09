شبهات کارشناسان درباره توتال را با نگاه انقلابی پاسخ دهید

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های فنی انقلاب، صدرا، شهید شمسی‌پور، نقشه برداری وزارت دفاع، جامع امام حسین(ع) و خوارزمی در نامه به بیژن زنگنه وزیر نفت اعلام کرد: هنوز چندوقت بیشتر از جریمه دادگاه لاهه به علت قرارداد کرسنت و مفاسد رخ داده در آن نگذشته که قرارداد محرمانه دیگری را امضا می‌کنید آن هم با شرکت معلوم‌الحالی که هنوز خیانت‌هایش را از یاد نبرده‌ایم.

در ادامه این نامه آمده است: شرکتی که وزارت دادگستری آمریکا آن را به دلیل پرداخت ۶۰میلیون دلار رشوه به ایران برای اخذ امتیازات بیشتر ۳۹۸میلیون دلار جریمه می‌کند و واقعا معلوم نیست دلیل این همه پافشاری وزارت نفت برای عقد هرچه سریع تر قرارداد با این شرکت نفتی چیست!؟ آقای زنگنه معتقدید که قراردادها باید جذاب باشند اما اگر منظورتان از جذابیت، دادن امتیازات بیشتر است، آیا فکر نمی‌کنید بیش از حد معمول قرارداد را جذاب کرده‌اید؟ آنقدر که مدیر کل توتال در تلویزیون آمریکا علنا اعتراف می‌کند که جذابیت این قرارداد بیش از اندازه است!

بسیج دانشجویی دانشگاه‌های فنی انقلاب، صدرا، شهید شمسی‌پور، نقشه برداری وزارت دفاع، جامع امام حسین(ع) و خوارزمی در این نامه خطاب به زنگنه اعلام کرد: در صحبت‌های اخیر خود این قرارداد را از سایه سر برجام دانسته‌اید و آن را جزء دستاورد توافقات هسته‌ای عنوان کردید اما ظاهرا یا نمی‌دانید یا فراموش کرده‌اید که درزمان رضاشاه یعنی حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی،سهم ما در قراردادی که بسته شد۲۰درصد بود آن هم در شرایطی که تنها اکتشاف و بخش‌هایی از توسعه میادین نفتی در دست شرکت‌های خارجی بود اما این بار سهم ما۱۹.۹درصد است و نه تنها بخش اکتشاف و توسعه بلکه حتی بخش تولید وبهره برداری هم بطور کامل در اختیار توتال قرار داده‌اید آن هم با سهمیه ۵۱درصدی از سود حاصل از تولید!

دانشجویان بسیجی عنوان کردند: جناب آقای زنگنه عقد این چنین قراردادی که حوادث تلخ قبل از ملی شدن صنعت نفت و خاطرات امتیازات قاجاری را برای ما تداعی میکند که دیگر نیازی به سال‌ها مذاکره و دادن امتیازات فراوان دربحث فناوری هسته‌ای نداشت. مسلما هر عقل سلیمی می‌پذیرد که با توجه به خیانت‌های انجام گرفته از طرف شرکت توتال، یک سری ساز و کارهای بسیار جدی و محکم به عنوان تضمین، به منظور عدم وقوع چنین حوادثی درنظر گرفته شود که با توجه به اینکه به طرز عجیبی قرارداد را محرمانه خوانده‌اید بطوریکه حتی مسئولان عالی نظام هم به متن آن دسترسی ندارند،این نگرانی وجود دارد که مبادا از یک سوراخ دو بار گزیده شویم و باز هم بخاطر اعتمادهای بیجا ضربه‌ای بزرگ به منافع ملی کشور که مسلما سهم تک تک مردم عزیز ایران است، وارد شود.

بسیج دانشجویی دانشگاه‌های فنی انقلاب، صدرا، شهید شمسی‌پور، نقشه برداری وزارت دفاع، جامع امام حسین(ع) و خوارزمی اعلام کرد: آقای زنگنه آیا بهتر نبود به جای قرارداد با شرکت توتال، همان شرکتی که یک بار اطلاعات کامل نفتی ما را در اختیار قطر، شریک ۳۰ساله خود گذاشت و علنا به عنوان جاسوس شناخته شد، این کار را به شرکت‌های داخلی می‌سپردید تا حداقل از اجرای تعهدات طرف مقابل خیالتان راحت باشد و با این کار در اشتغال زایی و ایجاد انگیزه کار و بالا بردن روحیه امید و اعتماد به نفس در جوانان، نقش موثری ایفا می‌کردید؟

دانشجویان بسیجی اعلام کردند: همان جوانانی که حتی زمانیکه همه شرکت‌های خارجی از ما رو برگرداندند، با اعتقاد به خود کفایی و روحیه خودباوری صنایع ما را به این جا رساندند. آقای زنگنه توجه داشته باشید که منابع ملی به ویژه نفت وگاز که مهمترین عنصر سودآور اقتصادی محسوب می‌شوند، سهم الارث پدری مسئولان نیست که هر طور بخواهند آن را معامله کنند و در آخر هم مردم را نامحرم دانسته و کوچکترین چیزی از مفاد قرارداد به آن‌ها نگویند.

بسیج دانشجویی دانشگاه‌های فنی انقلاب، صدرا، شهید شمسی‌پور، نقشه برداری وزارت دفاع، جامع امام حسین(ع) و خوارزمی در این نامه آورده‌اند: ما به عنوان جمعی از جوانان دانشجو و به نمایندگی از مردمی که در قطره قطره طلای سیاه سهم دارند از شما درخواست شفاف سازی هرچه سریع تر قرارداد را داریم.

در ادامه این نامه آمده است: مردم باید بدانند قرارداد با شرکتی که امروزه فساد و خیانتش علیه ایران ثابت شده چه مفادی دارد؟ باید برای مردم علت انتخاب شرکت پتروپارس از میان تمامی شرکت‌های داخلی را توضیح دهید، شرکتی که قبلا هم اجرای فاز۱۱پارس جنوبی را بر عهده اش قرار داده بودید! آیا ساختاری برای جریمه پیمانکار در صورت عدم عمل به تعهداتش در نظر گرفته شده است؟ مبادا همانند سال‌های پیش که به خاطر تحریم‌های اعمال شده،فاز ۱۱پارس جنوبی را رها کرد و از ایران خارج شد، این بار هم همان داستان تکرار شود؟ آیا تمهیداتی مبنی بر عدم ترک ایران در صورت وضع تحریم‌های جدید(که با توجه به اتفاقات گذشته احتمالش بسیار زیاد است) در نظر گرفته‌اید؟

بسیج دانشجویی دانشگاه‌های فنی انقلاب، صدرا، شهید شمسی‌پور، نقشه برداری وزارت دفاع، جامع امام حسین(ع) و خوارزمی اعلام کردند: درغیر این صورت ممکن است بعدها مجبور شویم هزینه گزافی را پرداخت کنیم. آیا اصلا اشکالاتی را که چندی پیش مقام معظم رهبری به شخص شما گوشزد کردند، برطرف کرده‌اید؟ نکند مثل ماجرای برجام که به هیچ یک از خطوط قرمز رهبری عمل نشد و دست آخر هم وقتی نتیجه اعتماد به دشمن برملا شد،آقایان گفتند رهبری در جریان بوده،در این قرارداد هم باز آن تجربه تلخ تکرار شود؟

در پایان این نامه عنوان شد: امید است با یک رویکرد و نگاه انقلابی هرچه سریع‌تر به تمامی سوالات و شبهات کارشناسان و منتقدان این قرارداد پاسخی مستدل و منطقی بدهید و بیش از این ما را به عقب بازنگردانید.