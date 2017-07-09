۷۰۳ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علیرضا زاهدیان با اشاره به افزایش جمعیت شاغلان کشور در سه ماهه نخست سال تصریح کرد: این افزایش آماری به دلیل افزایش تعداد شاغلین فصلی در فصل بهار بوده است.

وی افزود: یعنی مشاغلی مانند کشاورزی، فعالیت‌های ساختمانی و ... که در فصل‌های سرد سال امکان ادامه فعالیت نداشتند و خود به خود از آمار جمعیت شاغلین کشور، حذف شده بودند با شروع فصل بهار بار دیگر به این آمار اضافه می‌شوند که همین موضوع باعث افزایش تعداد جمعیت شاغل کشور طی سه ماه نخست سال شده است.

معاون مرکز آمار ایران خاطر نشان کرد: شبهه پیش آمده از اشتباه در مقایسه رکود بالای نیروی کار در یک فصل با فصلی دیگر از سال است لذا برای داشتن یک مقایسه آماری درست باید حتما منتظر نتایج چهار فصل این آمار بود.

زاهدیان افزود: برای مثال در بهار ۹۶ نسبت به بهار ۹۵ جمعیت شاغلین کشور ۷۰۳ هزار نفر افزایش داشته است که این آمار درست و قابل استنادی به عنوان میزان افزایش جمعیت شاغل فعلی است.

وی گفت: از این ۷۰۳ هزار نفر، ۴۴ هزار نفر در بخش کشاورزی، ۱۳۹ هزار نفر در صنعت، ۹۶ هزار نفر در ساختمان و ۴۲۰ هزار نفر نیز در بخش خدمات مشغول به کار شده اند.

معاون طرح‌های آماری و آمار ثبتی مرکز آمار ایران تصریح کرد: آمار نشان می‌دهند که از نیمه دوم سال ۹۳ بازار کار کشور در حال خروج از رکود بوده و همچنین نرخ مشارکت اقتصادی نیز در حال افزایش است.