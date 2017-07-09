سفر ترابیان به تبریز برای بررسی امکانات میزبانی فوتسال آسیا

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سفرش به تبریز گفت: همانطور که می دانید کشور ایران در مرحله مقدماتی جام ملتهای فوتسال آسیا در منطقه مرکزی آسیا درخواست میزبانی داده است و تبریز هم برای این میزبانی، اعلام آمادگی کرده است.

وی افزود: بازدید از سالن پورشریف در دستور کار است تا اگر مشکلی وجود دارد، این مشکلات برطرف شود. ما بر اساس استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بازدید خود را انجام می دهیم و گزارشی کاملی را برای آنها می فرستیم.

رئیس کمیته فنی و توسعه همچنین از درخواست ایران برای برگزاری مسابقات در سه روز خبر داد و گفت: ما حتی ساعت ۱۹ را برای برگزاری بازی های ایران پیشنهاد داده ایم.