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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۸

سفر ترابیان به تبریز برای بررسی امکانات میزبانی فوتسال آسیا

سفر ترابیان به تبریز برای بررسی امکانات میزبانی فوتسال آسیا

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال برای بررسی امکانات شهر تبریز جهت میزبانی در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا راهی تبریز می‌شود.

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سفرش به تبریز گفت: همانطور که می دانید کشور ایران در مرحله مقدماتی جام ملتهای فوتسال آسیا در منطقه مرکزی آسیا درخواست میزبانی داده است و تبریز هم برای این میزبانی، اعلام آمادگی کرده است.

وی افزود: بازدید از سالن پورشریف در دستور کار است تا اگر مشکلی وجود دارد، این مشکلات برطرف شود. ما بر اساس استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بازدید خود را انجام می دهیم و گزارشی کاملی را برای آنها می فرستیم.

رئیس کمیته فنی و توسعه همچنین از درخواست ایران برای برگزاری مسابقات در سه روز خبر داد و گفت: ما حتی ساعت ۱۹ را برای برگزاری بازی های ایران پیشنهاد داده ایم.

کد مطلب 4026097

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