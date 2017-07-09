نخستین کمیته حقیقت یاب پرونده ۴ دیپلمات ایرانی تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در سی و پنجمین سالگرد ربایش چهار دیپلمات ربوده شده کشورمان، نشستی با حضور خانواده های این چهار دیپلمات در محل دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین برگزار و آخرین گزارش ها از پرونده این افراد ارائه شد.

در ابتدا حامد متوسلیان براده زاده حاج احمد متوسلیان گفت: در کمیسیون امنیت ملی قرار شده است کمیته حقیقت یابی به ریاست حشمت الله فلاحت پیشه تشکیل تا آخرین اطلاعات در مورد این پرونده بررسی شود.

وی ادامه داد: امیدواریم این بار پیگیری ها این بار صرفا به ارائه بیانیه ختم نشده و نتیجه بخش باشد.

در ادامه رائد موسوی پسر سید محسن موسوی، کاردار ربوده شده کشورمان در لبنان خاطرنشان کرد: اعضا کمیسیون امنیت ملی امروز با ماصحبت هایی داشتند و قرار است در مورد این پرونده پیگیری هایی انجام شود چرا که در سابقه رژیم صهیونیستی افرادی مثل سمیر قنطار را برای ۳۰ سال در اسارت نگهداشته و در نهایت آزاد کرده اند.

همچنین متوسلیان تصریح کرد: برخی گفتند حاج احمد و سایرین شهید شده اند اما پیکر آن ها را به ما نمی دهند و این جای تعجب دارد.

وی با اشاره به صحبت های امروز کریمی قدوسی با خانواده های چهار دیپلمات ربوده شده کشورمان افزود: وی به ما گفت که اگر یک فرمانده ارتش اسرائیل به زیر عمل باشد و حاج احمد نیز هم زمان زیر عمل باشد، اسرائیل جان حاج احمد را نجات می دهد چراکه برایش یک سرمایه بزرگ است.

متوسلیان از برگزاری اولین کمیته حقیقت یاب در روز سه شنبه هفته جاری خبر داد و گفت: قرار است در این کمیته نماینده های وزارت خارجه و سایر بخش های مرتبط حضور داشته باشند.