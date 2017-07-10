حاتمی کیا بهترین کارگردان و بابک حمیدیان بهترین بازیگر مکمل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هنری رسانه‌ای اوج، فیلم سینمایی «بادیگارد» در جشنواره بین‌المللی فیلم وین در ۳ رشته به عنوان بهترین اثر شناخته‌ شد.

فیلم‌ سینمایی «بادیگارد» که برای نخستین‌بار در جشنواره سی‌وچهارم فیلم فجر به نمایش در آمد، در جشن اختتامیه جشنواره بین‌المللی فیلم وین به عنوان بهترین دستاورد هنری شناخته شد.

ابراهیم حاتمی‌کیا نیز حایز عنوان بهترین کارگردان و بابک حمیدیان به دلیل بازی در این فیلم به عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل شناخته‌شد.

فیلم سینمایی «بادیگارد» به تهیه‌کنندگی احسان محمدحسنی و کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا یکی از محصولات سازمان هنری رسانه‌ای اوج است.