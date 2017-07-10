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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۹:۵۵

در جشنواره فیلم وین

حاتمی کیا بهترین کارگردان و بابک حمیدیان بهترین بازیگر مکمل شد

حاتمی کیا بهترین کارگردان و بابک حمیدیان بهترین بازیگر مکمل شد

ابراهیم حاتمی‌کیا به عنوان بهترین کارگردان، بابک حمیدیان بهترین بازیگر نقش مکمل و «بادیگارد» بهترین دستاورد هنری جشنواره وین شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هنری رسانه‌ای اوج، فیلم سینمایی «بادیگارد» در جشنواره بین‌المللی فیلم وین در ۳ رشته به عنوان بهترین اثر شناخته‌ شد.

فیلم‌ سینمایی «بادیگارد» که برای نخستین‌بار در جشنواره سی‌وچهارم فیلم فجر به نمایش در آمد، در جشن اختتامیه جشنواره بین‌المللی فیلم وین به عنوان بهترین دستاورد هنری شناخته شد.

ابراهیم حاتمی‌کیا نیز حایز عنوان بهترین کارگردان و بابک حمیدیان به دلیل بازی در این فیلم به عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل شناخته‌شد.

فیلم سینمایی «بادیگارد» به تهیه‌کنندگی احسان محمدحسنی و کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا یکی از محصولات سازمان هنری رسانه‌ای اوج است.

کد مطلب 4026484

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