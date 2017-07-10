بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از جلسه غیر علنی مجلس در روز سه شنبه برای بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری خبر داد و افزود: جلسه غیرعلنی روز سه شنبه با حضور سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار خواهد شد.

وی همچنین در خصوص برقراری مجدد ملاقات های مردمی نمایندگان با مردم گفت: ملاقات های مردمی نیز همانند ماه های گذشته مجددا از سر گرفته خواهد شد.

به گزارش مهر، پس از ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری کاسپین و فرشتگان بیش از ۱۲۰ نماینده طرحی را برای سوال از رئیس جمهور در این خصوص تهیه کردند. وکلای ملت با وجود جلسات مشترک با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از توضیحات آنان قانع نشدند و خواستار اعلام وصول سوال خود از رئیس جمهور هستند.

علاوه بر این، کمیسیون اقتصادی مجلس طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی در حل تدوین گزارشی از تخلفات بانک مرکزی در عدم نظارت بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری است تا در صورت تصویب در صحن علنی این شکایت به قوه قضائیه ارسال شود.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان نمی توانند از رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص در صحن سوال کنند.