جمهوری اسلامی ایران در تراز یک قدرت جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در سومین همایش ملی راهیان نور اظهار داشت: بدون تردید همگان بر این حقیقت اذعان دارند که انقلاب اسلامی ایران سرآغاز بازگشت اسلام و ارزش های متعالی و نجات جهان اسلام از بردگی مدرن است.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی بعثتی مجدد در تاریخ اسلام است و همان طور که اسلام توانست درهای حقیقت را بگشاید و از قلم عالمان و شمشیر مجاهدان عبور کند، انقلاب اسلامی نیز بازتابی جهانی دارد و همان طور که در قرآن یادآوری خاطرات و تاریخ نقاط عطف بشری مورد تاکید است و در قرآن ذکر شده که شما مستضعفین در روی زمین اندک بودید و خداوند به شما پناه و عزت داد، این داستان دقیقا در انقلاب اسلامی رخ داد. فاصله بین اینکه ما تحت تسلط طاغوت بودیم و فرهنگ و مسائل اجتماعی ما توسط غربی ها طراحی و اجرا می شد، تا امروز که تبدیل به یک قدرت منطقه ای و جهانی شده ایم، بسیار اندک است و اینها تنها نصرت الهی است.

جانشین فرمانده کل سپاه بیان داشت: زمانی که ملتی اراده کند تا تغییر عظیمی ایجاد کند، این اتفاق می افتد. انقلاب اسلامی تحول در قلب ها و ذهن ها و اراده ملت بود و رهبری انقلاب با نفوذ در قلب ها و ذهن ها تحولی اساسی در عالم ایجاد کرد و این راه توسط رهبر معظم انقلاب ادامه پیدا کرد. جهان اسلام در حال تکمیل نبرد بین حق و باطل است و جنگ نرم ادامه دارد.

سردار سلامی دفاع مقدس را یکی از واقعیت های عظیم و اثرگذار دانست که توانسته به عنوان مخزنی، هویتی جدید و جاری برای ملت ایران ایجاد کند و گفت: دفاع مقدس محدود و متعلق به یک نسل خاص نیست، بلکه یک چشمه جوشان است که اسلام و ایران را در جهان عزیز و باعظمت ساخته است.

وی ادامه داد: عناصر هویت بخش جامعه ما در دفاع مقدس رویید و یقینا انقلاب ما بدون دفاع مقدس ناقص بود، زیرا در دفاع مقدس فضیلت ها درخشید و قرآن تفسیر و اعتقادات به واقعیت تبدیل شد.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه هیچ قدرتی جز قدرت الهی ماندگار و صاحب تاثیر نیست، اظهار داشت: نترسیدن از شکوه امپراطوری ها در انقلاب اسلامی تحقق یافت و اگر دفاع مقدس تنها این مسئله را روشن کرده باشد که مسلمانان باید برای بیرون راندن ابرقدرت ها از سرزمینشان بسیج شوند، کافی است.

سردار سلامی با طرح این سوال که آیا بدون دفاع مقدس می توانستیم مقابل آمریکا بایستیم، تصریح کرد: دفاع مقدس ایمان ها و اراده ها را قوی کرد و ملت ایران را با ویژگی های جدید به جهانیان شناساند. انقلاب اسلامی موجب شد در همه میدان ها به مقابله با دشمنان بپردازیم و دفاع مقدس دستاوردهای بزرگی برای ملت ایران و جهان اسلام به ارمغان آورد.

وی افزود: امروز قدرت و تاثیر انقلاب اسلامی در شرق مدیترانه، نهضت آزادی فلسطین و مقاومت را در لبنان زنده کرد و نبرد مسلمانان را با کفار شکل تازه ای داد که می تواند سرنوشت جدیدی را برای انقلاب و اسلام رقم بزند. قدرت زمانی موثر است که معتبر باشد و دفاع مقدس به قدرت جمهوری اسلامی اعتبار بخشید و به جامعه ما منزلت داد.

جانشین فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه امروز نظام و انقلاب اسلامی با همه عناصر قدرت خود عمل می کند، اظهار داشت: ما از دفاع مقدس فهمیدیم تنها راه حیات، قدرتمند شدن است و راهیان نور رسالت انتقال همه داشته های نظام اسلامی را به نسل جدید و البته تزریق ایمان به کالبد جامعه را دارد.

سردار سلامی ادامه داد: هیچ میدانی نمی تواند به اندازه دفاع مقدس سازنده شخصیت جوانان ایران باشد و دشمن تلاش می کند جامعه و جوانان را نسبت به این داشته ها، دین، معارف، قرآن و جهاد بیگانه کند؛ زیرا می داند آنچه موجب زوال امپراطوری های زمانه شده این روحیه جهاد و شهادت طلبی و البته اقتدا به فرهنگ غنی دفاع مقدس است.

وی دفاع مقدس را امتداد عاشورا و عامل اصلی قدرت ملی نظام اسلامی دانست و گفت: اسلام، قرآن، رهبری دینی و دفاع مقدس منابع اصلی قدرت ملی جمهوری اسلامی هستند. همه باید با هم همکاری کنند تا این مسیر به بهترین شکل ادامه پیدا کند و راهیان نور یعنی دمیدن روح در کالبد جامعه.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: ملت ایران که به تازگی انقلاب کرده بودند در مقابل تهاجم قدرت های جهانی ایستادگی کردند و زمانی که ما در آغاز کار بودیم، در دفاع مقدس توانستیم سیلی به دشمن بزنیم. امروز زمانی که رهبر ما صحبت از سیلی محکم به صورت دشمن می کنند، شما دیدید چند ساعت بعد این سیلی زده شد و همه جهانیان شاهد آن بودند.

سردار سلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران در تراز یک قدرت جهانی است که در همه عرصه ها می درخشد و این به برکت مقاومت، شهادت و ثبات قدم است. موازنه قدرتی که از نظر سیاسی به نفع کشور ما به وجود آمده و موجب شکست همه تلاش های دشمنان و انزوا و نابودی آنها می شود، به برکت هشت سال دفاع مقدس است.

وی در پایان تاکید کرد: ما معتقدیم اقتدار امروز نظام اسلامی آغاز راه است و استعدادهای نظام هنوز برای بزرگ شدن به خوبی به میدان نیامده اند. اگر بر این استعدادها تکیه کنیم، غوغایی به پا خواهد شد که موجب حیرت جهانیان است. بسیج یک سرمایه تمام نشدنی است که توسط امام (ره) شکل گرفت و بعد از آن توسط مقام معظم رهبری در عرصه های مختلف وارد عمل شد. بسیج نماد تزکیه و عزت جامعه ایران است و باید توسط همگان حمایت شود، زیرا تضمینی برای رفاه، امنیت و قدرت نظام ما است.