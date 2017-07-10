به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا احمدیپور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حضور در برنامه تلویزیونی «خانواده یک» با اشاره به اینکه این روزها حال صنایعدستی در ایران خوب است، افزود: نمایشگاهها با کیفیت مطلوبی برپا میشوند، دغدغههایی که درباره بیمه صنعتگران مابوده، درحال برطرف شدن است و فرصتهایی که ما برای اشتغال در سال ۹۶ باید ایجاد کنیم، با اتکا به صنایع دستی مسیر خوبی را طی میکند، از این جهت فکر میکنم صنعتگران ایرانی در حوزه صنایع دستی شرایط خوبی را امسال تجربه میکنند.
وی ادامه داد: فروش بالای صنایع دستی در نوروز ۹۶ بهترین دستاورد ما بود، این صنایع دستی که در قالب بازارچههای نوروزی ایجاد شده، در غرفهها و فروشگاهها، بالای ۴۵ میلیارد تومان به فروش رسید، که به زعم بسیاری از دوستانی که در این حوزه کار میکنند میتواند برای تعداد قابل توجهی از صنعتگران در استانهایمان فرصت اشتغال پایدار ایجاد کند؛ در نتیجه وقتی صنعتگران به فروشهای خوب امید داشته باشند قاعدتا تولیدشان را افزایش میدهند و کیفیت تولیدشان را مدیریت میکنند.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: پیشبینی ما این است با برنامههایی که رو به جلو در حرکت هستند و با حمایت جدی ای که صورت میگیرد، حدود ۷۰ الی ۸۰ هزار شغل در حوزه صنایع دستی ایجاد خواهیم کرد؛ ضمن اینکه ازمشاغل موجودمان مراقبت میکنیم که کسی از این گردونه فعالیت خارج نشود.
احمدیپور در پاسخ به این سوال که چه برنامهای برای صادرات محصولات صنایع دستی کشور دارید گفت: درزمینه صادرات، اقدامات مهمی را شروع کردیم که البته هنوز به ثمر نرسیده که بخواهم بگویم چه سهمیاز صادرات داریم، اما رایزنیهای جدی ای برای توسعه صادرات انجام دادیم؛ طی ۳ الی ۴ ماه آینده بزرگترین بازار فروش صنایع دستی در تهران برپا میشود، این مقدمه ای است برای اینکه صنایع دستی کل کشور ما بتواند در تهران به صورت دائمیدر معرض دید قرار بگیرند و در مرحله بعد دعوت میکنیم از صادرکنندگان که با حضورشان تنوع محصول را مشاهده کنند.
وی اظهارداشت :افزایش حجم صادرات صنایع دستی با مشوقهایی روبه روست که از این مشوقهااستفاده میکنیم و با هماهنگی ای که صورت میگیرد، فروشگاههایی را در خارج از کشور راه اندازی خواهیم کرد و همینطور در تابستان امسال، فروشگاههای بزرگ مجازی را برای صنایع دستی خواهیم داشت که محصولات روستاها به صورت مجازی و بدون واسطه در سطح بین الملل به فروش میرسد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اهمیت ارتباط بین مدرسه و هنر از منظر صنایع دستی تاکید کرد: اگر میخواهیم ایران همچنان به سبقه فرهنگی خودش افتخار کند، باید زمینه آشنایی کودکان و نوجوانان با این هنر برقرار شود، یکی از این روشها این است که در محیط مدرسه که دانش آموز با آن ارتباط عاطفی دارد بتواند در معرض این آموزشها قرار بگیرد؛ پیش بینی ما این است روزهای پنجشنبه کارگاههای هنر را داشته باشیم و جمعه بازار صنایع دستی را به روزهای جمعه اختصاص بدهیم.
وی افزود: هماهنگی اولیه ای به صورت پایلوت در برخی از مناطق تهران انجام شد و رایزنیهایی که با شورای شهر جدید تهران داشتیم، که با استقرار این شورا، برنامه را عملیاتی ترنیز خواهیم کرد، در تمام استانهایمان در چند مدرسه و در محلهها طرح توجه به مدارس اجرا خواهد شد؛ برآیندی که ایران فرهنگی را همیشه ایران فرهنگی نگه میدارد، و دانش آموزانی که باید حرفهها را یاد بگیرند و افتخار بکنند به این که این حرفههارا بزرگان و مفاخرایرانی حفظ کردندو امروز تحویل ما دادند.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: به عنوان سازمان، این رسالت را بر عهده خودمان میدانیم که به این حیطه هم وارد شویم، یک تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش امضا کردیم، و انشاالله با توجه به شرایط خوب فصل تابستان و تعطیلی مدارس، فرصتی فراهم شود که دانش آموزان در کنار طی کردن اوقات فراغتشان از این طرح نیز استفاده کنند.
احمدیپور در بخش دیگری با اشاره به مشکل بازاریابی و فروش در حوزه صنایعدستی اظهار داشت: صنعتگران در ایران به دلیل اینکه با نگاه هنری محصول را تولید میکنند، خیلی دنبال بازاریابی و بحث بازرگانی آن نبودند، که برای این مهم سرفصلهایی را تعریف کردیم که بتوانیم با ارائه آموزشهایی در کارگاهها وهمچنین تاکیدمان بر بحث خرید تضمینی محصولات صنایع دستی، صنعتگر ما نگران فروش محصولش نباشد.
وی افزود: در حوزه صنایع دستی حدود ۸۰ درصد شاغلین زنان هستند و در حوزه گردشگری نیز زنان بالای ۴۰ درصد فعالیت قابل توجهی دارند، که نسبتهایشان متفاوت بوده و باید گفت حجم زیادی از فعالیتها را خانمها به خودشان اختصاص دادند، و بسیار با علاقه و با مهارت بالایی کار میکنند. به دلیل اینکه سال ۹۶ سال اشتغال نام گذاری شده، یکی از جهتگیریهای اصلی و جدی ما بحث آموزش است که بتوانیم این هنر را ضمن اینکه در کارگاهها آموزش داده میشود به خانهها نیز ببریم.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد:ما ۵۰۰ روستا را به عنوان روستای هدف گردشگری برای برنامه ششم آماده کردیم، که باید در هر سه جنبه احیاء هنرهای سنتی، ایجاد ظرفیتهای گردشگری و حفظ بناهای تاریخی و میراث فرهنگی تلاش کنیم؛ اگر حس هویت را به آنها برگردانیم و اگر در روستاها فرصت اشتغال ایجاد کنیم دیگر ضرورتی برای مهاجرت وجود نخواهد داشت؛ مشکل جدی ما این است که زیرساختهای خیلی خوبی در روستاها داریم اما در آنجا منبع درآمد پایدار نداریم، درحال حاضر محدودیتهای زیست محیطی هم به وجود آمده، که شاید دیگر نتوانیم بر روی درآمد روستا از طریق کشاورزی تکیه کنیم، برای همین باید به سراغ فرصتهای جدیدی رفت.
وی افزود: برنامههایی تنظیم شده، تقسیمیبین استانهایمان صورت گرفته، در مرحله اول از خردادماه حدود ۸۰ روستا را انتخاب کردیم که به طور متوسط در استان ۲ یا ۳ روستا به صورت پایلوت انتخاب شده و در هر سه حوزه، ۱۳ تیم کارشناسی ظرفیتهارا ارزیابی کردند و بر اساس آن به ما پروژهها را پیشنهاد دادند؛ برای اینکه این پروژهها اجرایی شوند، تفاهم نامههای مشترکی را با وزارت کشور، بنیاد مسکن انجام دادیم و همینطور اقداماتی از طریق صندوق کارآفرین امید، بنیاد برکت و همچنین معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری به صورت مشترک صورت گرفته که بحث اشتغال را در این روستاها پی میگیریم.
احمدی پور تصریح کرد : هدف گیری جدی ما بر روی روستاها است، برای همین شرایط بوم گردی را بسیار سهل و روان کردیم، با کمترین تغییراتی که در محیط موجود روستا ایجاد میشه کرد ما مجوزهای بوم گردی را میدهیم، البته با نظارت به اینکه رابطه بین جامعه میزبان و مهمان دچار خدشه نشه و ما بتوانیم با رعایت شئونات فرهنگی روستا، آنجارا به یک مقصد گردشگری تبدیل کنیم؛ از استانها نیز خواستیم که به مقصد روستاها تورهای داخلی تعریف کنند، به خصوص در تابستان که این فرصت بیشتر فراهم است. ما اگر تجربه اقامت یک شب در یک بوم گردی را داشته باشیم مطمئن باشید این تجربه را بارها تکرار خواهیم کرد، بوم گردیهایی که بهصورت خانوادگی مدیریت میشوند موفق تر هستند.
معاون رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد : درحال حاضر متاسفانه روابطمان با برخی از کشورها یک رابطه یک طرفه است، یعنی فقط گردشگر از ایران به مقصد آن کشور میرود اما از آن کشورخارجی، گردشگر به کشورمان نمیآید؛ برای اینکه بتوانیم توازن را برقرار کنیم هماهنگیهایی در حال انجام است که با تقویت دفاتر نمایندگیها وبا تبلیغاتی که صورت میگیرد فرصت را برای توسعه گردشگری ایجاد کنیم.
وی افزود: سال آینده ما یک رویداد خیلی مهم به نام «تبریز ۲۰۱۸» در پیش داریم، با توجه به اینکه «تبریز» عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام را کسب کرده به نمایندگی از ایران میتواند میزبان کشورهای دنیا باشد، باید توجه داشت «تبریز» فقط به عنوان یک شهرمطرح نیست، اگر در بحث توسعه گردشگری میخواهیم ورود کنیم باید قبول کنیم که گردشگری یک ضرورته که باید در کشور اتفاق بیافتد، زیرا ما به جز نفت منابع دیگری نداریم که بتوانیم به واسطه آن کشور را اداره کنیم.
احمدی پور ادامه داد : درآمد پایداری که از طریق گردشگری شکل میگیرد و دنیا ازآن به عنوان یک درآمد پایدار استفاده میکند؛ خیلی بهره از آن نمیبریم. ما با رویداد «تبریز ۲۰۱۸» این فرصت را برای ایران ایجاد میکنیم وبا تمام توان سال ۲۰۱۸ ایران رابه مقصد گردشگری تبدیل خواهیم کرد به شرط اینکه تمام امکاناتی که در کشور داریم و تمام برنامهها را اجماع سازی کنیم.
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