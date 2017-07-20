به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه خط حزب الله، ششم تیرماه ۶۰، طبق برنامه‌ شنبه شب‌ها، رهبر انقلاب که تازه از جبهه برگشته بودند به مسجد ابوذر رفتند تا مانند همیشه جلسات فرهنگی و تبیینی خود را ادامه دهند. گروهک فرقان که پیش از این، ترور مغزهای متفکر انقلاب اسلامی را در دستور کار قرار داده و شهید مطهری را هم به شهادت رسانده بود، از فرصت حضور امام جمعه‌ تهران در مسجد ابوذر برای ترور ایشان استفاده کرد. فرقان طراحی ترور خود را به صورت دقیق انجام داده بود اما مشیت الهی جور دیگری رقم خورد. برای همین، علی رغم انجام شدن ترور، رهبر انقلاب با وجود جراحت‌های شدید، زنده ماندند.



۳۶ سال بعد از آن روز، مستندی از تلویزیون به‌همین مناسبت پخش می‌شود. در بخشی از این مستند، دوربین سمت کتابخانه‌ این مسجد رفته و از کتاب‌های موجود در آن چند فریمی نشان می‌دهد. دست بر قضا، رهبر انقلاب این بخش از مستند را می‌بینند و همین هم انگیزه‌ای می‌شود برای ایشان که تعدادی کتاب به کتابخانه‌ی این مسجد اهدا کنند.

چند روز بعد، نماینده‌ای از طرف ایشان، ۱۱۵ جلد که شامل ۴۲ عنوان کتاب بود، همراه با دستخطی از رهبر انقلاب، به این مسجد برده و تحویل امام جماعت آن می‌دهند. کتاب‌هایی که بیشتر آن ها جنبه «دینی» و «اخلاقی» دارند. کتاب‌هایی نظیر نهج‌البلاغه (ترجمه‌ مرحوم دشتی)، میزان‌الحکمة، کیمیای سعادت، شرح گلشن راز، اسرارالصلوة، فیه ما فیه و مجلدات مختلف اخلاق ربانی حاج‌آقا مجتبی تهرانی در بین آن ها خودنمایی بیشتری می‌کنند.

در این بین برخی کتاب‌ها نیز جنبه‌ی‌ فرهنگی و اجتماعی دارند، کتاب‌هایی مانند دریغ است ایران که ویران شود، علل انحطاط تمدن‌ها از دیدگاه قرآن، اصحاب امام حسن مجتبی(ع)، نقش وهابیت در ترویج خشونت و اسلام‌هراسی در دنیای کنونی و فرهنگ فارسی عمید. چند کتاب هم با موضوع دفاع مقدس در آن ها به چشم می‌خورد، کتاب‌هایی چون رمز موفقیت در فرماندهی، سر دلبران، افلاکی خاکی، بلندای نخل، بگو ببارد باران، شهید از حرم تا به حرم، درد شیرین و خداحافظ دنیا.