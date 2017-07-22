اجرای طرح ایران مهارت ویژه دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید تهرانیان امروز در یک نشست خبری با اشاره به اجرای طرح کارورزی ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی گفت: یکی از برنامه های دولت در راستای اشتغال زایی، تهیه طرح کارورزی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی است که فاز اجرایی آن از هفته گذشته آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه در استان تهران ۴۰ هزار داوطلب برای جذب در بازار کار از طریق طرح کارورزی در سامانه ثبت نام کرده اند اظهار داشت: در حال حاضر واحدهای پذیرنده که اعلام آمادگی کرده اند نیز توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای در حال شناسایی هستند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران ادامه داد: سازمان آموزش فنی وحرفه ای ضمن تأیید صلاحیت فرد کارورز و واحد پذیرنده، وظیفه نظارت بر فرآیند آموزش های مهارتی به کارورزان در کل دوره شش ماهه را بر عهده دارد.

تهرانیان تصریح کرد: یکی از ویژگی های این طرح این است که از ابتدای آغاز طرح کارورزی، تمام کارورزان تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار می گیرند. ضمن اینکه دولت سهم بیمه کارورزان را پرداخت خواهد کرد.

وی همچنین از اجرای طرح ایران مهارت خبر داد و گفت: همیشه یکی از چالش های نظام آموزشی کشور ارائه آموزش های تئوری از مقاطع پائین آموزشی بوده است به همین دلیل طرح ایران مهارت با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و وزارت آموزش و پرورش ویژه ارائه مهارت به دانش آموزان اجرا خواهد شد.

تهرانیان ادامه داد: براساس این طرح، ۵۰۰ نوع مهارت در دوره های کوتاه مدت دو تا حداکثر ۲۰ جلسه به دانش آموزان آموزش داده می شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران درباره هزینه این دوره ها افزود: طی مذاکراتی که با سندیکای آموزشگاه های آزاد صورت گرفته بخشی از این هزینه توسط آموزشگاه ها تأمین خواهد شد اما تأمین اعتبار این طرح بر عهده خود مدارس است.

وی همچنین از توسعه آزمون های آنلاین خبر داد و خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشته، سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای صدور گواهی نامه های مهارت نسبت به برگزاری آزمون های تئوری و عملی اقدام می کند که در این زمینه توسعه مراکز آزمون های آنلاین در دستور کار قرار دارد.

تهرانیان به اجرای طرح آموزش های مهارتی در جوار دانشگاهی اشاره کرد و گفت: این طرح از سالهای گذشته وجود داشته و کلیه دانشگاه هایی که آمادگی ارائه آموزش های مهارتی در کنار آموزش های تئوری داشته باشند می توانند از این امتیاز بهره مند شوند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران با بیان اینکه ساختار دانشگاه های ما صرفاً براساس آموزش های تئوری پایه ریزی شده است اظهار داشت: تاکنون دانشگاه های امیرکبیر، دانشگاه آزاد غرب تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد شمال تهران، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد واحد جنوب و دانشگاه علم و صنعت برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کردند که دعوتنامه های لازم برای تبیین دستورالعمل اجرای این طرح برای آنها ارسال شده است.

وی با تأکید بر لزوم توسعه فرهنگ آموزش های مهارتی تصریح کرد: اگر رویکرد جوانان ما، اشتغال باشد می توانند به جای ورود به دانشگاه و طی دوره چهارساله با یک دوره حداقل دوتا سه ماهه، مهارت های مقدماتی برای ورود به بازار کار را فرا گیرند. البته به تناسب تنوع مشاغل، مدت زمان آموزش های مهارتی نیز متغیر است اما به طور معمول برای این که یک فرد به صورت حرفه ای بتواند وارد بازار کار شود طی دوره های یک سال تا یک سال و نیم می تواند مهارت های خود را براساس علاقه مندی در آموزشگاه های دولتی و خصوصی تقویت کند.