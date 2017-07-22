کاهش ۱۵ درصدی میزان فسفر آب دریاچه شهدای خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر ،علیرضا جاوید با اشاره به آغاز بهره برداری رسمی از تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج فارس در فروردین ماه سال جاری، بهبود کیفیت آب دریاچه را نتیجه مستقیم عملکرد این تصفیه خانه در فرآیند آبگیری، بازچرخانی و تصفیه مجدد آب ذکر و اضافه کرد: نتایج آزمایشگاه مستقر در دریاچه که به طور مستمر به اندازه گیری بیش از ۳۰ پارامتر مختلف شیمیایی و فیزیکی می پردازد و همچنین نتایج حاصل از آزمایش های متخصصان دانشگاه شهید بهشتی، نشان دهنده کیفیت مطلوب آب دریاچه شهدای خلیج فارس و مطابقت کامل آن با استانداردهای سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، در هر دو رسته حفظ محیط زیست و کاربری تفرجگاهی است.

وی با بیان آنکه متعاقب آغاز به کار تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج فارس، میزان فسفر کل آب دریاچه تا ۱۵ درصد کاهش یافته است، میزان فعلی فسفر در آب دریاچه شهدای خلیج فارس را حدود ۰/۰۵ میلی گرم در لیتر و بسیار کمتر از حد مجاز (۰/۱۳ میلی گرم در لیتر) دانست و یادآور شد: کاهش میزان فسفر با توجه به نقش مهم این ماده در فرآیند تغذیه گرایی و رشد جلبک ها، سبب بهبود وضعیت ظاهری آب دریاچه نیز شده است؛ ضمنا پیش بینی می شود شاخص "فسفر در بدنه آبی" نیز در مهرماه سال جاری نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲۵ درصد کاهش یابد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با یادآوری این نکته که فصل آبگیری دریاچه شهدای خلیج فارس از رودخانه کن، از دی ماه هر سال آغاز شده و تا اواخر فرودین ماه ادامه دارد، خاطرنشان ساخت: امسال با توجه به زمان تکمیل تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج فارس، حدود نیمی از آب ورودی از رودخانه کن، قبل از ورود به مخزن دریاچه تصفیه شد. علاوه براین متعاقب اتمام آبگیری، فرآیند بازچرخانی تاکنون ادامه داشته و از این رو انتظار می رود کیفیت آب دریاچه در نتیجه بازچرخانی و تصفیه مجدد آن، روز به روز بهتر شود.

مهندس جاوید با تاکید بر اینکه تلاش برای بهبود کیفیت آب دریاچه شهدای خلیج فارس، اقدامی مستمر و توقف ناپذیر است، افزود: دستیابی به شرایط مطلوب و پایدار کیفیت آب، به حدود ۲ سال کارکرد پیوسته تصفیه خانه نیاز دارد.

وی با اشاره به این مساله که بازچرخانی آب دریاچه شهدای خلیج فارس پس از دستیابی به شرایط مطلوب طی چندماه در سال ادامه خواهد داشت، گفت: محاسبه میزان فعالیت تصفیه خانه، نیازمند فراهم ساختن یک مدل جامع مطالعاتی است که حتی فسفر ناشی از فضولات پرندگان و ماهی ها و نیز زباله هایی که متاسفانه توسط بازدیدکنندگان به دریاچه ریخته می شود را مد نظر قرار دهد؛ مدلی که تلاش برای تهیه آن در حال انجام مراحل نهایی است.