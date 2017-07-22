مذاکره با تلگرام و اینستاگرام نهایی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران در مورد موضوع مطرح شده در خصوص انتقال سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام به ایران گفت: مذاکره ما برای انتقال سرورهای این شبکه اجتماعی در جریان است.

وی گفت: در حال رایزنی در این خصوص هستیم و باید نحوه بهره برداری از این شبکه اجتماعی خارجی در ایران بررسی و تعیین شود. هنوز نتیجه نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است.

وی همچنین در مورد وضعیت شبکه اجتماعی اینستاگرام با توجه به اینکه این شبکه رمزگذاری شده و فیلترینگ هوشمند روی آن اجرایی نمی شود، گفت: در این زمینه مذاکراتی با دبیر شورای عالی فضای مجازی داشتیم تا یک سیاست گذاری واحدی را تعریف کرده و بعد بتوانیم در خصوص آن با شبکه اجتماعی اینستاگرام وارد مذاکره شویم.

وی در پاسخ به این سوال که ضرب الاجلی برای این موضوع اعلام شده است، گفت: ضرب الاجل خاصی نبوده و کمتر از یک هفته است که با این مشکل مواجه شده ایم که در حال مذاکره و حل مشکل هستیم.

واعظی در مورد پروژه رجیستری موبایل نیز گفت: اعتبارات این پروژه تامین شده و متولی آن نیز مشخص شده که به زودی اجرای آن آغاز می شود.