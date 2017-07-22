هدف تحریمهای جدید ضد ایرانی آمریکا بستن دست ترامپ است+جزئیات طرح

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه بلومبرگ امروز با انتشار مقاله ای با موضوع بررسی اهداف کنگره آمریکا از وضع تحریم های جدید علیه سه کشور ایران، کره شمالی و روسیه مدعی شد که هدف کنگره از این کار بستن دست دولت ترامپ برای لغو هرگونه تحریم های وضع شده علیه این سه کشور به خصوص روسیه دانست.

بر اساس این گزارش، بلومبرگ با بیان اینکه پیش نویس تحریم های جدید به گونه ای تنظیم شده اند که حتی پس از بازبینی و اعمال تغییرات احتمالی از سوی دولت مجددا باید به تصویب کنگره برسد، هرگونه کارشکنی ترامپ در پذیرش این تحریم ها را منتفی دانست.

در ادامه این مقاله، با این نکته اشاره شده که تمرکز عمده نمایندگان کنگره تنبیه روسیه از طریق وضع تحریم های جدید از یک سو و بستن دست ترامپ برای لغو احتمالی هرگونه تحریم و کمک به روسیه بوده است.

همچنین گفته می شود هرگونه همکاری آمریکا در پروژه های مشترک با روسیه در زمینه مسائل استراتژیک بر اساس این قانون حتی خارج از مرزهای روسیه ممنوع خواهد شد.

همچنین در دیگر پروژه ها (غیر استراتژیک) نیز مشارکت آمریکا در آن دسته از پروژه هایی که بیش از ۳۳ درصد از سهام آنها متعلق به شهروندان روسیه باشد ممنوع خواهد شد.

جزئیات طرح مجلس نمایندگان آمریکا برای تحریم ایران به شرح زیر است:

دولت آمریکا در صورت تصویب این طرح موظف خواهد بود ظرف ۹۰ روز فهرستی از افرادی را که آن‌ها را عامل «نقض حقوق بشر» در ایران می‌داند، به کنگره ارائه داده، دارایی‌های آن‌ها را در آمریکا بلوکه کرده و مراوده مالی با آن‌ها را ممنوع کند.

این قانون همچنین بر لزوم ممانعت از فروش تسلیحات سنگین از جمله تانک، خودروهای زرهی، توپ‌های کالیبر بالا، هواپیماهای جنگی، بالگردهای تهاجمی، کشتی‌های جنگی و سامانه‌های موشکی به ایران، تأکید دارد.

این طرح رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند افرادی را که به فروش این تجهیزات به ایران کمک می‌کنند یا چنین تجهیزاتی را به ایران می‌فروشند، در فهرست تحریم قرار دهد.

